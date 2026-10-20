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Китайские техногиганты заказали более 3 миллионов карт Nvidia
Китайские техногиганты заказали более 3 миллионов карт Nvidia - 20.10.2026, ПРАЙМ
Китайские техногиганты заказали более 3 миллионов карт Nvidia
Китайские технологические гиганты ByteDance, Alibaba и Tencent заказали свыше 3 миллионов новых графических карт американской Nvidia общей стоимостью более чем... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T13:20+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Китайские технологические гиганты ByteDance, Alibaba и Tencent заказали свыше 3 миллионов новых графических карт американской Nvidia общей стоимостью более чем на 35 миллиардов долларов, сообщает информационное агентство Рейтер. "ByteDance, Alibaba и Tencent заказали более 3 миллионов новых графических карт Nvidia RTX PRO 5500 общей стоимостью более 35 миллиардов долларов", - передает агентство со ссылкой на два осведомленных источника. Заказы ByteDance, Alibaba и Tencent касаются видеокарт по цене в среднем 11,4 тысячи долларов, по данным двух источников. Таким образом компании спешат приобрести менее мощные, но соответствующие экспортным требованиям карты в условиях американских ограничений на торговлю с Китаем, говорится в сообщении. Производитель Nvidia сообщил клиентам и партнерам, что не может гарантировать выполнение заказов, поскольку спрос со стороны китайских технологических компаний значительно превышает запланированные объемы производства, рассказали также анонимные источники агентству. Один источник уточнил, что Nvidia предупредила партнеров о том, что те могут получить лишь 5-10% от заказанного количества. А другой собеседник агентства заявил, что компания указала, что сможет произвести не более 3 миллионов видеокарт RTX PRO 5500 по всему миру в следующем году. Два источника рассказали, что общий объем заказов от клиентов в Китае превысил 6 миллионов, также говорится в сообщении. ByteDance, Alibaba и Tencent не ответили на запросы агентства о комментариях. RTX PRO 5500 предназначен для мощных профессиональных компьютеров, но не для масштабных кластеров в центрах обработки данных, где используются наиболее передовые процессоры Nvidia, говорится в статье. Вместе с тем это одна из самых производительных карт Nvidia, доступных для приобретения китайскими покупателями, указывается в материале.
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технологии, финансы, китай, nvidia, bytedance, alibaba
Технологии, Финансы, КИТАЙ, Nvidia, ByteDance, Alibaba
Китайские техногиганты заказали более 3 миллионов карт Nvidia
Reuters: ByteDance, Alibaba и Tencent заказали новые видеокарты Nvidia на 35 млрд долларов
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Китайские технологические гиганты ByteDance, Alibaba и Tencent заказали свыше 3 миллионов новых графических карт американской Nvidia общей стоимостью более чем на 35 миллиардов долларов, сообщает информационное агентство Рейтер.
"ByteDance
, Alibaba
и Tencent
заказали более 3 миллионов новых графических карт Nvidia RTX PRO 5500 общей стоимостью более 35 миллиардов долларов", - передает агентство со ссылкой на два осведомленных источника.
Заказы ByteDance, Alibaba и Tencent касаются видеокарт по цене в среднем 11,4 тысячи долларов, по данным двух источников.
Таким образом компании спешат приобрести менее мощные, но соответствующие экспортным требованиям карты в условиях американских ограничений на торговлю с Китаем
, говорится в сообщении.
Производитель Nvidia
сообщил клиентам и партнерам, что не может гарантировать выполнение заказов, поскольку спрос со стороны китайских технологических компаний значительно превышает запланированные объемы производства, рассказали также анонимные источники агентству.
Один источник уточнил, что Nvidia предупредила партнеров о том, что те могут получить лишь 5-10% от заказанного количества. А другой собеседник агентства заявил, что компания указала, что сможет произвести не более 3 миллионов видеокарт RTX PRO 5500 по всему миру в следующем году.
Два источника рассказали, что общий объем заказов от клиентов в Китае превысил 6 миллионов, также говорится в сообщении.
ByteDance, Alibaba и Tencent не ответили на запросы агентства о комментариях.
RTX PRO 5500 предназначен для мощных профессиональных компьютеров, но не для масштабных кластеров в центрах обработки данных, где используются наиболее передовые процессоры Nvidia, говорится в статье. Вместе с тем это одна из самых производительных карт Nvidia, доступных для приобретения китайскими покупателями, указывается в материале.