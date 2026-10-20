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Золотые резервы Банка России в сентябре сократились до минимума с 2019 года - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Золотые резервы Банка России в сентябре сократились до минимума с 2019 года
Золотые резервы Банка России в сентябре сократились до минимума с 2019 года - 20.10.2026, ПРАЙМ
Золотые резервы Банка России в сентябре сократились до минимума с 2019 года
Золотые резервы Банка России по итогам сентября сократились до 72,8 миллиона тройских унций, что стало минимумом с конца 2019 года, следует из данных... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T16:30+0300
2026-10-20T16:30+0300
финансы
банки
банк россии
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Золотые резервы Банка России по итогам сентября сократились до 72,8 миллиона тройских унций, что стало минимумом с конца 2019 года, следует из данных регулятора, которые изучило РИА Новости. Золотой запас сокращается с начала текущего года: если тогда он составлял 74,8 миллиона унций, то по итогам первого полугодия уменьшился до 73,4 миллиона. В сентябре резервы продолжили сокращаться, снизившись за месяц снова на 200 тысяч унций и составив 72,8 миллиона унций. Это стало минимальным значением с 2019 года, когда золотые резервы России по состоянию на 1 декабря составляли 72,7 миллиона унций. Таким образом, с начала года золотой запас Банка России сократился на 2 миллиона тройских унций.
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192
40
192
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40
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40
финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
16:30 20.10.2026
 
Золотые резервы Банка России в сентябре сократились до минимума с 2019 года

Золотые резервы Банка России по итогам сентября сократились до 72,8 миллиона унций

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Золотые резервы Банка России по итогам сентября сократились до 72,8 миллиона тройских унций, что стало минимумом с конца 2019 года, следует из данных регулятора, которые изучило РИА Новости.
Золотой запас сокращается с начала текущего года: если тогда он составлял 74,8 миллиона унций, то по итогам первого полугодия уменьшился до 73,4 миллиона.
В сентябре резервы продолжили сокращаться, снизившись за месяц снова на 200 тысяч унций и составив 72,8 миллиона унций. Это стало минимальным значением с 2019 года, когда золотые резервы России по состоянию на 1 декабря составляли 72,7 миллиона унций.
Таким образом, с начала года золотой запас Банка России сократился на 2 миллиона тройских унций.
 
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