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Золотые резервы Банка России в сентябре сократились до минимума с 2019 года

Золотые резервы Банка России в сентябре сократились до минимума с 2019 года - 20.10.2026, ПРАЙМ

Золотые резервы Банка России в сентябре сократились до минимума с 2019 года

Золотые резервы Банка России по итогам сентября сократились до 72,8 миллиона тройских унций, что стало минимумом с конца 2019 года, следует из данных... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T16:30+0300

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2026-10-20T16:30+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Золотые резервы Банка России по итогам сентября сократились до 72,8 миллиона тройских унций, что стало минимумом с конца 2019 года, следует из данных регулятора, которые изучило РИА Новости. Золотой запас сокращается с начала текущего года: если тогда он составлял 74,8 миллиона унций, то по итогам первого полугодия уменьшился до 73,4 миллиона. В сентябре резервы продолжили сокращаться, снизившись за месяц снова на 200 тысяч унций и составив 72,8 миллиона унций. Это стало минимальным значением с 2019 года, когда золотые резервы России по состоянию на 1 декабря составляли 72,7 миллиона унций. Таким образом, с начала года золотой запас Банка России сократился на 2 миллиона тройских унций.

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