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Рябков оценил перспективы энергетического сотрудничества России и США - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Рябков оценил перспективы энергетического сотрудничества России и США
Рябков оценил перспективы энергетического сотрудничества России и США - 20.10.2026, ПРАЙМ
Рябков оценил перспективы энергетического сотрудничества России и США
Перспективы энергетического сотрудничества России и США неплохие, пока все смотрится в позитиве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T15:57+0300
2026-10-20T15:57+0300
россия
мировая экономика
сша
сергей рябков
мид рф
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Перспективы энергетического сотрудничества России и США неплохие, пока все смотрится в позитиве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Если вы обратили внимание, в отношении поставок российской соляры на мировые рынки речь идет не только о конкретном временном диапазоне. Но период, который мы готовы использовать для таких поставок, он выходит за рубеж 2026-2027 года", - сказал он журналистам. "С другой стороны, мы видим, какие сроки установлены в американских соответствующих распорядительных документах. Как одно с другим "бьется", как одно с другим стыкуется? Наш профильный блок, занимающийся энергетикой и поставками на внешние рынки во взаимодействии с внешнеполитическим ведомством именно сейчас этим занимается. Я думаю, здесь есть неплохие перспективы, мы их будем реализовывать. Пока все смотрится в позитиве", - подчеркнул дипломат.
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россия, мировая экономика, сша, сергей рябков, мид рф, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, США, Сергей Рябков, МИД РФ, МИД
15:57 20.10.2026
 
Рябков оценил перспективы энергетического сотрудничества России и США

Рябков: перспективы энергетического сотрудничества России и США пока неплохие

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Перспективы энергетического сотрудничества России и США неплохие, пока все смотрится в позитиве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если вы обратили внимание, в отношении поставок российской соляры на мировые рынки речь идет не только о конкретном временном диапазоне. Но период, который мы готовы использовать для таких поставок, он выходит за рубеж 2026-2027 года", - сказал он журналистам.
"С другой стороны, мы видим, какие сроки установлены в американских соответствующих распорядительных документах. Как одно с другим "бьется", как одно с другим стыкуется? Наш профильный блок, занимающийся энергетикой и поставками на внешние рынки во взаимодействии с внешнеполитическим ведомством именно сейчас этим занимается. Я думаю, здесь есть неплохие перспективы, мы их будем реализовывать. Пока все смотрится в позитиве", - подчеркнул дипломат.
 
РОССИЯМировая экономикаСШАСергей РябковМИД РФМИД
 
 
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