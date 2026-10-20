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Рябков оценил перспективы энергетического сотрудничества России и США
Рябков оценил перспективы энергетического сотрудничества России и США - 20.10.2026, ПРАЙМ
Рябков оценил перспективы энергетического сотрудничества России и США
Перспективы энергетического сотрудничества России и США неплохие, пока все смотрится в позитиве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T15:57+0300
2026-10-20T15:57+0300
2026-10-20T15:57+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Перспективы энергетического сотрудничества России и США неплохие, пока все смотрится в позитиве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если вы обратили внимание, в отношении поставок российской соляры на мировые рынки речь идет не только о конкретном временном диапазоне. Но период, который мы готовы использовать для таких поставок, он выходит за рубеж 2026-2027 года", - сказал он журналистам.
"С другой стороны, мы видим, какие сроки установлены в американских соответствующих распорядительных документах. Как одно с другим "бьется", как одно с другим стыкуется? Наш профильный блок, занимающийся энергетикой и поставками на внешние рынки во взаимодействии с внешнеполитическим ведомством именно сейчас этим занимается. Я думаю, здесь есть неплохие перспективы, мы их будем реализовывать. Пока все смотрится в позитиве", - подчеркнул дипломат.
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РОССИЯ, Мировая экономика, США, Сергей Рябков, МИД РФ, МИД
Рябков оценил перспективы энергетического сотрудничества России и США
Рябков: перспективы энергетического сотрудничества России и США пока неплохие
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Перспективы энергетического сотрудничества России и США неплохие, пока все смотрится в позитиве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если вы обратили внимание, в отношении поставок российской соляры на мировые рынки речь идет не только о конкретном временном диапазоне. Но период, который мы готовы использовать для таких поставок, он выходит за рубеж 2026-2027 года", - сказал он журналистам.
"С другой стороны, мы видим, какие сроки установлены в американских соответствующих распорядительных документах. Как одно с другим "бьется", как одно с другим стыкуется? Наш профильный блок, занимающийся энергетикой и поставками на внешние рынки во взаимодействии с внешнеполитическим ведомством именно сейчас этим занимается. Я думаю, здесь есть неплохие перспективы, мы их будем реализовывать. Пока все смотрится в позитиве", - подчеркнул дипломат.