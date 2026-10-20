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"Росатом" создал портативный накопитель энергии большой емкости - 20.10.2026, ПРАЙМ
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"Росатом" создал портативный накопитель энергии большой емкости
"Росатом" создал портативный накопитель энергии большой емкости - 20.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" создал портативный накопитель энергии большой емкости
Специалисты топливного дивизиона госкорпорации "Росатом" создали портативный накопитель энергии большой емкости, позволяющий обеспечить экологически чистое... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T19:26+0300
2026-10-20T19:34+0300
росатом
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Специалисты топливного дивизиона госкорпорации "Росатом" создали портативный накопитель энергии большой емкости, позволяющий обеспечить экологически чистое электроснабжение массовых мероприятий - например, в парковых зонах, сообщила пресс-служба дивизиона. "В "Росатоме" создали портативный накопитель энергии большой емкости "Вольтера". Решение является альтернативой топливным генераторам для парковых зон и удаленных объектов", - говорится в сообщении. Новое решение предназначено для автономного и резервного электроснабжения в местах с ограниченным доступом к электрическим сетям или при их отсутствии. "Портативный накопитель может применяться для энергоснабжения парковых павильонов, точек продаж и питания, выездных мероприятий, обеспечения работы ремонтных и аварийных служб, а также временных промышленных объектов", - поясняется в сообщении. Устройство позволяет организовать электропитание без использования традиционных топливных генераторов, обеспечивая бесшумную работу и отсутствие локальных выбросов при эксплуатации. Ключевое преимущество "Вольтеры" - возможность оперативного развертывания автономного источника электроснабжения без строительства дополнительной сетевой инфраструктуры, подчеркивается в сообщении. "Отсутствие шума и выхлопных газов делает накопитель особенно востребованным при проведении массовых мероприятий, работе в городской среде и на объектах с повышенными требованиями к экологичности оборудования", - добавили в топливном дивизионе. Системы накопления энергии - одна из основных неядерных бизнес-направлений работы "Росатома". Госкорпорация развивает производство литий-ионных систем хранения энергии для источников аварийного и бесперебойного питания, гибридных систем с участием возобновляемых источников генерации, тяговых батарей для электротранспорта, спецтехники и других применений.
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росатом
Росатом
19:26 20.10.2026 (обновлено: 19:34 20.10.2026)
 
"Росатом" создал портативный накопитель энергии большой емкости

Специалисты "Росатома" создали портативный накопитель энергии большой емкости для парков

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Специалисты топливного дивизиона госкорпорации "Росатом" создали портативный накопитель энергии большой емкости, позволяющий обеспечить экологически чистое электроснабжение массовых мероприятий - например, в парковых зонах, сообщила пресс-служба дивизиона.
"В "Росатоме" создали портативный накопитель энергии большой емкости "Вольтера". Решение является альтернативой топливным генераторам для парковых зон и удаленных объектов", - говорится в сообщении.
Новое решение предназначено для автономного и резервного электроснабжения в местах с ограниченным доступом к электрическим сетям или при их отсутствии.
"Портативный накопитель может применяться для энергоснабжения парковых павильонов, точек продаж и питания, выездных мероприятий, обеспечения работы ремонтных и аварийных служб, а также временных промышленных объектов", - поясняется в сообщении. Устройство позволяет организовать электропитание без использования традиционных топливных генераторов, обеспечивая бесшумную работу и отсутствие локальных выбросов при эксплуатации.
Ключевое преимущество "Вольтеры" - возможность оперативного развертывания автономного источника электроснабжения без строительства дополнительной сетевой инфраструктуры, подчеркивается в сообщении. "Отсутствие шума и выхлопных газов делает накопитель особенно востребованным при проведении массовых мероприятий, работе в городской среде и на объектах с повышенными требованиями к экологичности оборудования", - добавили в топливном дивизионе.
Системы накопления энергии - одна из основных неядерных бизнес-направлений работы "Росатома". Госкорпорация развивает производство литий-ионных систем хранения энергии для источников аварийного и бесперебойного питания, гибридных систем с участием возобновляемых источников генерации, тяговых батарей для электротранспорта, спецтехники и других применений.
 
Росатом
 
 
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