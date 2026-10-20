https://1prime.ru/20261020/rosseti-874438188.html
"Россети" увеличили объем размещения биржевых облигаций до 14 млрд рублей
"Россети" увеличили объем размещения биржевых облигаций до 14 млрд рублей - 20.10.2026, ПРАЙМ
"Россети" увеличили объем размещения биржевых облигаций до 14 млрд рублей
"Россети" увеличили объем размещения биржевых облигаций с индексацией номинала до 14 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T17:34+0300
2026-10-20T17:34+0300
2026-10-20T17:34+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. "Россети" увеличили объем размещения биржевых облигаций с индексацией номинала до 14 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 1,4% годовых.
Компания во вторник собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии 001Р-24R с полугодовыми купонами и погашением через три с половиной года. Объем размещения изначально ожидался не менее 10 миллиардов рублей.
Условиями выпуска предусматривается индексация номинальной стоимости биржевых облигаций на величину прироста значения индекса RUONIA.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 23 октября.
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рынок, акции, россия, россети
Рынок, Акции, РОССИЯ, Россети
"Россети" увеличили объем размещения биржевых облигаций до 14 млрд рублей
"Россети" увеличили объем размещения облигаций с индексацией номинала до 14 млрд рублей
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. "Россети" увеличили объем размещения биржевых облигаций с индексацией номинала до 14 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 1,4% годовых.
Компания во вторник собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии 001Р-24R с полугодовыми купонами и погашением через три с половиной года. Объем размещения изначально ожидался не менее 10 миллиардов рублей.
Условиями выпуска предусматривается индексация номинальной стоимости биржевых облигаций на величину прироста значения индекса RUONIA.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 23 октября.