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Россия в сентябре увеличила поставки лука в Грузию - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Россия в сентябре увеличила поставки лука в Грузию
Россия в сентябре увеличила поставки лука в Грузию - 20.10.2026, ПРАЙМ
Россия в сентябре увеличила поставки лука в Грузию
Россия в сентябре увеличила поставки лука в Грузию до 343 тысяч долларов, что стало максимумом с февраля 2024 года, следует из данных грузинской таможни,... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T00:47+0300
2026-10-20T00:47+0300
россия
мировая экономика
грузия
азербайджан
иран
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре увеличила поставки лука в Грузию до 343 тысяч долларов, что стало максимумом с февраля 2024 года, следует из данных грузинской таможни, которые изучило РИА Новости. Регулярные поставки российского лука на грузинский рынок прекратились с апреля 2025 года, с тех пор раз в несколько месяцев отгружались небольшие партии стоимостью несколько тысяч долларов. Однако сентябрьский экспорт неожиданно составил 343 тысячи долларов. Последний раз настолько крупные поставки были в начале 2024 года - в январе того года они достигали 360,5 тысячи долларов, а в феврале - 543,1 тысячи. Основным поставщиком лука в Грузию в этом году был Азербайджан - совокупно с начала года его экспорт составил 6,5 миллиона долларов. Однако в сентябре страна уступила России, поставив лука только на 297,3 тысячи долларов. В тройку также вошел Иран (184,6 тысячи).
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россия, мировая экономика, грузия, азербайджан, иран
РОССИЯ, Мировая экономика, ГРУЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН
00:47 20.10.2026
 
Россия в сентябре увеличила поставки лука в Грузию

Россия в сентябре увеличила поставки лука в Грузию до 343 тысяч долларов

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре увеличила поставки лука в Грузию до 343 тысяч долларов, что стало максимумом с февраля 2024 года, следует из данных грузинской таможни, которые изучило РИА Новости.
Регулярные поставки российского лука на грузинский рынок прекратились с апреля 2025 года, с тех пор раз в несколько месяцев отгружались небольшие партии стоимостью несколько тысяч долларов.
Однако сентябрьский экспорт неожиданно составил 343 тысячи долларов. Последний раз настолько крупные поставки были в начале 2024 года - в январе того года они достигали 360,5 тысячи долларов, а в феврале - 543,1 тысячи.
Основным поставщиком лука в Грузию в этом году был Азербайджан - совокупно с начала года его экспорт составил 6,5 миллиона долларов. Однако в сентябре страна уступила России, поставив лука только на 297,3 тысячи долларов. В тройку также вошел Иран (184,6 тысячи).
 
РОССИЯМировая экономикаГРУЗИЯАЗЕРБАЙДЖАНИРАН
 
 
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