https://1prime.ru/20261020/rossija-874406523.html
Россия в сентябре увеличила поставки лука в Грузию
Россия в сентябре увеличила поставки лука в Грузию - 20.10.2026, ПРАЙМ
Россия в сентябре увеличила поставки лука в Грузию
Россия в сентябре увеличила поставки лука в Грузию до 343 тысяч долларов, что стало максимумом с февраля 2024 года, следует из данных грузинской таможни,... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T00:47+0300
2026-10-20T00:47+0300
2026-10-20T00:47+0300
россия
мировая экономика
грузия
азербайджан
иран
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874406523.jpg?1792446451
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре увеличила поставки лука в Грузию до 343 тысяч долларов, что стало максимумом с февраля 2024 года, следует из данных грузинской таможни, которые изучило РИА Новости.
Регулярные поставки российского лука на грузинский рынок прекратились с апреля 2025 года, с тех пор раз в несколько месяцев отгружались небольшие партии стоимостью несколько тысяч долларов.
Однако сентябрьский экспорт неожиданно составил 343 тысячи долларов. Последний раз настолько крупные поставки были в начале 2024 года - в январе того года они достигали 360,5 тысячи долларов, а в феврале - 543,1 тысячи.
Основным поставщиком лука в Грузию в этом году был Азербайджан - совокупно с начала года его экспорт составил 6,5 миллиона долларов. Однако в сентябре страна уступила России, поставив лука только на 297,3 тысячи долларов. В тройку также вошел Иран (184,6 тысячи).
грузия
азербайджан
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, грузия, азербайджан, иран
РОССИЯ, Мировая экономика, ГРУЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН
Россия в сентябре увеличила поставки лука в Грузию
Россия в сентябре увеличила поставки лука в Грузию до 343 тысяч долларов
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре увеличила поставки лука в Грузию до 343 тысяч долларов, что стало максимумом с февраля 2024 года, следует из данных грузинской таможни, которые изучило РИА Новости.
Регулярные поставки российского лука на грузинский рынок прекратились с апреля 2025 года, с тех пор раз в несколько месяцев отгружались небольшие партии стоимостью несколько тысяч долларов.
Однако сентябрьский экспорт неожиданно составил 343 тысячи долларов. Последний раз настолько крупные поставки были в начале 2024 года - в январе того года они достигали 360,5 тысячи долларов, а в феврале - 543,1 тысячи.
Основным поставщиком лука в Грузию в этом году был Азербайджан - совокупно с начала года его экспорт составил 6,5 миллиона долларов. Однако в сентябре страна уступила России, поставив лука только на 297,3 тысячи долларов. В тройку также вошел Иран (184,6 тысячи).