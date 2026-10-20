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Россия за три квартала 2026 года поставила в Китай 7,197 миллиона тонн СПГ

Россия за три квартала 2026 года поставила в Китай 7,197 миллиона тонн СПГ - 20.10.2026, ПРАЙМ

Россия за три квартала 2026 года поставила в Китай 7,197 миллиона тонн СПГ

Россия за первые три квартала 2026 года поставила в Китай 7,197 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 44,3% больше, чем за аналогичный период... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T05:33+0300

2026-10-20T05:33+0300

2026-10-20T05:33+0300

газ

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ПЕКИН, 20 окт - ПРАЙМ. Россия за первые три квартала 2026 года поставила в Китай 7,197 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 44,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, следует из данных главного таможенного управления КНР, которые изучило РИА Новости. В стоимостном выражении закупка СПГ в России обошлась Китаю в 3,927 миллиарда долларов, что на 38,56% выше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда Китай заплатил за 4,987 миллиона тонн российского СПГ 2,834 миллиарда долларов. В сентябре Китай ввез из России 1,851 миллиона тонн на 1,184 миллиарда долларов, что на 90,7% и 148,8% больше, чем за сентябрь 2025 года, когда КНР закупила в РФ 970,999 тысячи тонн СПГ на 475,890 миллиона долларов. Россия по итогам 2025 года поставила в Китай рекордные 9,799 миллиона тонн СПГ, что на 18,3% больше, чем в 2024 году, и в 51 раз больше, чем в 2015 году.

китай

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газ, россия, китай, кнр