https://1prime.ru/20261020/rossija-874408001.html
Россия за три квартала 2026 года поставила в Китай 7,197 миллиона тонн СПГ
Россия за три квартала 2026 года поставила в Китай 7,197 миллиона тонн СПГ - 20.10.2026, ПРАЙМ
Россия за три квартала 2026 года поставила в Китай 7,197 миллиона тонн СПГ
Россия за первые три квартала 2026 года поставила в Китай 7,197 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 44,3% больше, чем за аналогичный период... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T05:33+0300
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ПЕКИН, 20 окт - ПРАЙМ. Россия за первые три квартала 2026 года поставила в Китай 7,197 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 44,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, следует из данных главного таможенного управления КНР, которые изучило РИА Новости.
В стоимостном выражении закупка СПГ в России обошлась Китаю в 3,927 миллиарда долларов, что на 38,56% выше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда Китай заплатил за 4,987 миллиона тонн российского СПГ 2,834 миллиарда долларов.
В сентябре Китай ввез из России 1,851 миллиона тонн на 1,184 миллиарда долларов, что на 90,7% и 148,8% больше, чем за сентябрь 2025 года, когда КНР закупила в РФ 970,999 тысячи тонн СПГ на 475,890 миллиона долларов.
Россия по итогам 2025 года поставила в Китай рекордные 9,799 миллиона тонн СПГ, что на 18,3% больше, чем в 2024 году, и в 51 раз больше, чем в 2015 году.
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газ, россия, китай, кнр
Россия за три квартала 2026 года поставила в Китай 7,197 миллиона тонн СПГ
Россия за три квартала 2026 года поставила в Китай 7,197 миллиона тонн СПГ
ПЕКИН, 20 окт - ПРАЙМ. Россия за первые три квартала 2026 года поставила в Китай 7,197 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 44,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, следует из данных главного таможенного управления КНР, которые изучило РИА Новости.
В стоимостном выражении закупка СПГ в России обошлась Китаю в 3,927 миллиарда долларов, что на 38,56% выше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда Китай заплатил за 4,987 миллиона тонн российского СПГ 2,834 миллиарда долларов.
В сентябре Китай ввез из России 1,851 миллиона тонн на 1,184 миллиарда долларов, что на 90,7% и 148,8% больше, чем за сентябрь 2025 года, когда КНР закупила в РФ 970,999 тысячи тонн СПГ на 475,890 миллиона долларов.
Россия по итогам 2025 года поставила в Китай рекордные 9,799 миллиона тонн СПГ, что на 18,3% больше, чем в 2024 году, и в 51 раз больше, чем в 2015 году.