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Россия за три квартала 2026 года поставила Китаю 87,59 миллиона тонн нефти - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Россия за три квартала 2026 года поставила Китаю 87,59 миллиона тонн нефти
Россия за три квартала 2026 года поставила Китаю 87,59 миллиона тонн нефти - 20.10.2026, ПРАЙМ
Россия за три квартала 2026 года поставила Китаю 87,59 миллиона тонн нефти
Россия за первые три квартала 2026 года поставила Китаю 87,59 миллиона тонн нефти, что на 18,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, следует из данных... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T05:51+0300
2026-10-20T05:51+0300
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ПЕКИН, 20 окт - ПРАЙМ. Россия за первые три квартала 2026 года поставила Китаю 87,59 миллиона тонн нефти, что на 18,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, следует из данных главного таможенного управления КНР, которые изучило РИА Новости. В стоимостном выражении закупка нефти в России в январе-сентябре 2026 года обошлась Китаю в 51,55 миллиарда долларов, что на 36,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда КНР закупила в РФ 74,03 миллиона тонн нефти на 37,74 миллиарда долларов. В сентябре 2026 года Китай ввез из России 9,94 миллиона тонн нефти на 6,6 миллиарда долларов. Объем поставок вырос на 20,01% в сравнении с сентябрем 2025 года, когда РФ поставила КНР 8,28 миллиона тонн нефти на 4,12 миллиарда долларов. В стоимостном выражении рост достиг 59,9%. Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком нефти в Китай. Согласно официальным статистическим данным, Китай в 2025 году закупил в РФ 100,72 миллиона тонн нефти, что на 7,1% меньше, чем за 2024 год.
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россия, китай, кнр
РОССИЯ, КИТАЙ, КНР
05:51 20.10.2026
 
Россия за три квартала 2026 года поставила Китаю 87,59 миллиона тонн нефти

Россия за три квартала 2026 года поставила Китаю 87,59 миллиона тонн нефти

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ПЕКИН, 20 окт - ПРАЙМ. Россия за первые три квартала 2026 года поставила Китаю 87,59 миллиона тонн нефти, что на 18,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, следует из данных главного таможенного управления КНР, которые изучило РИА Новости.
В стоимостном выражении закупка нефти в России в январе-сентябре 2026 года обошлась Китаю в 51,55 миллиарда долларов, что на 36,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда КНР закупила в РФ 74,03 миллиона тонн нефти на 37,74 миллиарда долларов.
В сентябре 2026 года Китай ввез из России 9,94 миллиона тонн нефти на 6,6 миллиарда долларов. Объем поставок вырос на 20,01% в сравнении с сентябрем 2025 года, когда РФ поставила КНР 8,28 миллиона тонн нефти на 4,12 миллиарда долларов. В стоимостном выражении рост достиг 59,9%.
Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком нефти в Китай. Согласно официальным статистическим данным, Китай в 2025 году закупил в РФ 100,72 миллиона тонн нефти, что на 7,1% меньше, чем за 2024 год.
 
РОССИЯКИТАЙКНР
 
 
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