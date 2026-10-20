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Россия в сентябре увеличила импорт легковых автомобилей из Китая

Россия в сентябре увеличила импорт легковых автомобилей из Китая - 20.10.2026, ПРАЙМ

Россия в сентябре увеличила импорт легковых автомобилей из Китая

Россия в сентябре 2026 года увеличила импорт легковых автомобилей из Китая почти вдвое в годовом выражении, показатель вырос до максимальных значений за два... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T07:27+0300

2026-10-20T07:27+0300

2026-10-20T07:27+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре 2026 года увеличила импорт легковых автомобилей из Китая почти вдвое в годовом выражении, показатель вырос до максимальных значений за два года, свидетельствуют данные китайской таможни, которые проанализировало РИА Новости. Так, за сентябрь 2026 года КНР экспортировала в РФ легковых автомобилей на 1,59 миллиарда долларов - максимум с сентября 2024 года. В годовом выражении поставки выросли в 1,7 раза, а в месячном - на 10%. При этом суммарно за три квартала КНР отправила в Россию автомобилей на 10,67 миллиарда долларов - в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате РФ осталась на первом месте среди покупателей китайских автомобилей. Кроме нее в топ-5 вошли Великобритания (1,14 миллиарда долларов), Бельгия (969,7 миллиона), Бразилия (786,8 миллиона) и Австралия (771,6 миллиона).

китай

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бизнес, россия, китай, кнр, великобритания