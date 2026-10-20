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Россия готова масштабировать опыт развития стартапов на ШОС
Россия готова масштабировать опыт развития стартапов на ШОС - 20.10.2026, ПРАЙМ
Россия готова масштабировать опыт развития стартапов на ШОС
Выручка российских малых технологических компаний в 2025 году превысила 1 триллион рублей, Россия готова масштабировать свой опыт развития стартапов на ШОС,... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:12+0300
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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Выручка российских малых технологических компаний в 2025 году превысила 1 триллион рублей, Россия готова масштабировать свой опыт развития стартапов на ШОС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава кабмина во вторник принял участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС в расширенном составе в столице Таджикистана Душанбе. Он отметил перспективы сотрудничества стран ШОС в области инноваций - лидерство здесь начинается с небольших предприятий. "В России для них выстроена комплексная система помощи на всех этапах - от стартапа до выхода на рынок. Сейчас у нас более 7 тысяч малых технологических компаний. Их выручка в прошлом году превысила уже 1 триллион рублей. Мы готовы масштабировать наш опыт по развитию такого бизнеса на все пространство ШОС. Для этого предлагаем использовать созданный в организации пул технопарков", - сказал Мишустин. Российский премьер добавил, что Россия открыта к рассмотрению конкретных инициатив, которые отвечают интересам как каждого государства, так и ШОС в целом.
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россия, финансы, таджикистан, душанбе, михаил мишустин, шос
РОССИЯ, Финансы, ТАДЖИКИСТАН, Душанбе, Михаил Мишустин, ШОС
Россия готова масштабировать опыт развития стартапов на ШОС
Мишустин предложил масштабировать опыт России по стартапам на ШОС
ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Выручка российских малых технологических компаний в 2025 году превысила 1 триллион рублей, Россия готова масштабировать свой опыт развития стартапов на ШОС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина во вторник принял участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС в расширенном составе в столице Таджикистана Душанбе.
Он отметил перспективы сотрудничества стран ШОС в области инноваций - лидерство здесь начинается с небольших предприятий.
"В России для них выстроена комплексная система помощи на всех этапах - от стартапа до выхода на рынок. Сейчас у нас более 7 тысяч малых технологических компаний. Их выручка в прошлом году превысила уже 1 триллион рублей. Мы готовы масштабировать наш опыт по развитию такого бизнеса на все пространство ШОС. Для этого предлагаем использовать созданный в организации пул технопарков", - сказал Мишустин.
Российский премьер добавил, что Россия открыта к рассмотрению конкретных инициатив, которые отвечают интересам как каждого государства, так и ШОС в целом.