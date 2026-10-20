https://1prime.ru/20261020/rossija-874419267.html
Россия предложила создать в ШОС рабочую группу по космической экономике
Россия предложила создать в ШОС рабочую группу по космической экономике - 20.10.2026, ПРАЙМ
Россия предложила создать в ШОС рабочую группу по космической экономике
Россия выступила с инициативой создать в рамках ШОС отдельную рабочую группу по развитию космической экономики, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:49+0300
2026-10-20T11:49+0300
2026-10-20T11:49+0300
россия
таджикистан
михаил мишустин
шос
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874419267.jpg?1792486165
ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Россия выступила с инициативой создать в рамках ШОС отдельную рабочую группу по развитию космической экономики, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин во вторник принял участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС в Таджикистане. Глава российского кабмина отметил хорошие перспективы для укрепления сотрудничества в сфере космических исследований.
"Российская сторона предлагает создать рабочую группу по космической экономике в рамках механизма совещания министров государств-членов ШОС, которые отвечают за внешнюю экономическую деятельность. Надеемся, что партнеры поддержат нашу инициативу", - отметил он.
Кроме того, Мишустин подчеркнул, что мировой рынок товаров и услуг, которые производятся с помощью передовых космических технологий, развивается и по имеющимся оценкам к 2035 году может достигнуть 2 триллионов долларов.
таджикистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таджикистан, михаил мишустин, шос
РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, Михаил Мишустин, ШОС
Россия предложила создать в ШОС рабочую группу по космической экономике
Мишустин: Россия предложила создать в ШОС рабочую группу по развитию космической экономики
ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Россия выступила с инициативой создать в рамках ШОС отдельную рабочую группу по развитию космической экономики, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин во вторник принял участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС в Таджикистане. Глава российского кабмина отметил хорошие перспективы для укрепления сотрудничества в сфере космических исследований.
"Российская сторона предлагает создать рабочую группу по космической экономике в рамках механизма совещания министров государств-членов ШОС, которые отвечают за внешнюю экономическую деятельность. Надеемся, что партнеры поддержат нашу инициативу", - отметил он.
Кроме того, Мишустин подчеркнул, что мировой рынок товаров и услуг, которые производятся с помощью передовых космических технологий, развивается и по имеющимся оценкам к 2035 году может достигнуть 2 триллионов долларов.