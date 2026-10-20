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Россия предложила создать в ШОС рабочую группу по космической экономике

Россия предложила создать в ШОС рабочую группу по космической экономике - 20.10.2026, ПРАЙМ

Россия предложила создать в ШОС рабочую группу по космической экономике

Россия выступила с инициативой создать в рамках ШОС отдельную рабочую группу по развитию космической экономики, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T11:49+0300

2026-10-20T11:49+0300

2026-10-20T11:49+0300

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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Россия выступила с инициативой создать в рамках ШОС отдельную рабочую группу по развитию космической экономики, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин во вторник принял участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС в Таджикистане. Глава российского кабмина отметил хорошие перспективы для укрепления сотрудничества в сфере космических исследований. "Российская сторона предлагает создать рабочую группу по космической экономике в рамках механизма совещания министров государств-членов ШОС, которые отвечают за внешнюю экономическую деятельность. Надеемся, что партнеры поддержат нашу инициативу", - отметил он. Кроме того, Мишустин подчеркнул, что мировой рынок товаров и услуг, которые производятся с помощью передовых космических технологий, развивается и по имеющимся оценкам к 2035 году может достигнуть 2 триллионов долларов.

таджикистан

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россия, таджикистан, михаил мишустин, шос