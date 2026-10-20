https://1prime.ru/20261020/rossija-874431586.html
Пользователи Mail.Ru в России пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи Mail.Ru в России пожаловались на сбои в работе сервиса - 20.10.2026, ПРАЙМ
Пользователи Mail.Ru в России пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи сервиса Mail.Ru в России жалуются на сбои в его работе, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T14:53+0300
2026-10-20T14:53+0300
2026-10-20T14:53+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Пользователи сервиса Mail.Ru в России жалуются на сбои в его работе, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Согласно данным сервиса, на 14.27 мск количество жалоб за час превысило 1,2 тысячи, а за сутки - 1,6 тысяч.
Жалобы начали поступать в районе 14.15 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из Москвы. Также о неполадках сообщили пользователи из Санкт-Петербурга, Самарской, Нижегородской и Московской областей.
По данным Detector404, большая часть пользователей жалуется на работу сервиса, личного кабинета и сайта.
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технологии, бизнес, общество , москва, санкт-петербург, московская область
Технологии, Бизнес, Общество , МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Московская область
Пользователи Mail.Ru в России пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи Mail.Ru в России пожаловались на сбои в работе сервиса
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Пользователи сервиса Mail.Ru в России жалуются на сбои в его работе, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Согласно данным сервиса, на 14.27 мск количество жалоб за час превысило 1,2 тысячи, а за сутки - 1,6 тысяч.
Жалобы начали поступать в районе 14.15 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из Москвы. Также о неполадках сообщили пользователи из Санкт-Петербурга, Самарской, Нижегородской и Московской областей.
По данным Detector404, большая часть пользователей жалуется на работу сервиса, личного кабинета и сайта.