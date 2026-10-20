https://1prime.ru/20261020/rossija-874431586.html

Пользователи Mail.Ru в России пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи Mail.Ru в России пожаловались на сбои в работе сервиса - 20.10.2026, ПРАЙМ

Пользователи Mail.Ru в России пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи сервиса Mail.Ru в России жалуются на сбои в его работе, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T14:53+0300

2026-10-20T14:53+0300

2026-10-20T14:53+0300

технологии

бизнес

общество

москва

санкт-петербург

московская область

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Пользователи сервиса Mail.Ru в России жалуются на сбои в его работе, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Согласно данным сервиса, на 14.27 мск количество жалоб за час превысило 1,2 тысячи, а за сутки - 1,6 тысяч. Жалобы начали поступать в районе 14.15 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из Москвы. Также о неполадках сообщили пользователи из Санкт-Петербурга, Самарской, Нижегородской и Московской областей. По данным Detector404, большая часть пользователей жалуется на работу сервиса, личного кабинета и сайта.

москва

санкт-петербург

московская область

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, общество , москва, санкт-петербург, московская область