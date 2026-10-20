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Пользователи Mail.Ru в России пожаловались на сбои в работе сервиса - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Пользователи Mail.Ru в России пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи Mail.Ru в России пожаловались на сбои в работе сервиса - 20.10.2026, ПРАЙМ
Пользователи Mail.Ru в России пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи сервиса Mail.Ru в России жалуются на сбои в его работе, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T14:53+0300
2026-10-20T14:53+0300
технологии
бизнес
общество
москва
санкт-петербург
московская область
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874431586.jpg?1792497203
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Пользователи сервиса Mail.Ru в России жалуются на сбои в его работе, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Согласно данным сервиса, на 14.27 мск количество жалоб за час превысило 1,2 тысячи, а за сутки - 1,6 тысяч. Жалобы начали поступать в районе 14.15 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из Москвы. Также о неполадках сообщили пользователи из Санкт-Петербурга, Самарской, Нижегородской и Московской областей. По данным Detector404, большая часть пользователей жалуется на работу сервиса, личного кабинета и сайта.
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санкт-петербург
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, общество , москва, санкт-петербург, московская область
Технологии, Бизнес, Общество , МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Московская область
14:53 20.10.2026
 
Пользователи Mail.Ru в России пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи Mail.Ru в России пожаловались на сбои в работе сервиса

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Пользователи сервиса Mail.Ru в России жалуются на сбои в его работе, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Согласно данным сервиса, на 14.27 мск количество жалоб за час превысило 1,2 тысячи, а за сутки - 1,6 тысяч.
Жалобы начали поступать в районе 14.15 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из Москвы. Также о неполадках сообщили пользователи из Санкт-Петербурга, Самарской, Нижегородской и Московской областей.
По данным Detector404, большая часть пользователей жалуется на работу сервиса, личного кабинета и сайта.
 
ТехнологииБизнесОбществоМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМосковская область
 
 
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