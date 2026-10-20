https://1prime.ru/20261020/rossija-874442873.html

Россия предлагает зарубежным партнерам плавучие АЭС, заявил Новак

Россия предлагает зарубежным партнерам плавучие АЭС, заявил Новак - 20.10.2026, ПРАЙМ

Россия предлагает зарубежным партнерам плавучие АЭС, заявил Новак

Россия предлагает зарубежным партнерам плавучие атомные электростанции, такие технологии являются преимуществом страны и ее ноу-хау, заявил вице-премьер РФ... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T19:17+0300

2026-10-20T19:17+0300

2026-10-20T19:33+0300

россия

чукотка

александр новак

росконгресс

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия предлагает зарубежным партнерам плавучие атомные электростанции, такие технологии являются преимуществом страны и ее ноу-хау, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "То, что мы сегодня предлагаем нашим партнерам, - это плавучая атомная электростанция, которая установлена на Чукотке. Такого в мире ни у кого нет. Мы всех приглашаем смотреть и предлагаем тоже использовать такие возможности перемещающихся плавучих установок, которые могут опять же снабжать целые регионы электроэнергией. Поэтому это наше ноу-хау, преимущество нашей страны, и зарубежным партнерам будет это интересно", - сказал он в интервью "Детской редакции" "Росконгресса". Новак также отметил, что будущее развитие энергосистемы - за малыми АЭС. Он напомнил, что сейчас атомные станции - это энергоблоки мощностью 1200 МВт, которые могут обеспечить электроэнергией район или несколько районов. "Сейчас технологии развиваются таким образом, чтобы уменьшить мощность малых станций и можно было их использовать, например, в трудноудаленных местах, отдельных населенных пунктах, куда не проведена электроэнергия или нет линии электропередач... Не нужно будет строить электросети или крупные электростанции, можно будет в поселке поставить атомную станцию маленькой мощности, например, 6 МВт или 10 МВт", - добавил вице-премьер. Кроме того, среди технологий, за которыми будущее, Новак выделил современные мощные системы накопления энергии, которые дают возможность меньше строить энергообъектов, повышать эффективность сетей и генерации. Также важной частью энергосистемы, по мнению вице-премьера, станут умные сети и системы умного дома. "Датчики, с помощью которых идет управление потреблением и использование искусственного интеллекта, будут помогать каждому человеку меньше потреблять электроэнергии, заниматься сбережением энергии, более эффективно использовать, меньше платить за электроэнергию", - заключил Новак.

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россия, чукотка, александр новак, росконгресс