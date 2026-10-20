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Денежная масса в национальном определении в сентябре выросла на 0,1% - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Денежная масса в национальном определении в сентябре выросла на 0,1%
Денежная масса в национальном определении в сентябре выросла на 0,1% - 20.10.2026, ПРАЙМ
Денежная масса в национальном определении в сентябре выросла на 0,1%
Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России за сентябрь увеличился на 0,1% - до 137,575 триллиона рублей, следует из данных... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T20:41+0300
2026-10-20T20:42+0300
россия
финансы
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России за сентябрь увеличился на 0,1% - до 137,575 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 октября составил 137,575 триллиона рублей против 137,4 триллиона на 1 сентября. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 194,9 миллиарда рублей, или на 0,1%.
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192
40
192
40
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россия, финансы
РОССИЯ, Финансы
20:41 20.10.2026 (обновлено: 20:42 20.10.2026)
 
Денежная масса в национальном определении в сентябре выросла на 0,1%

Денежная масса в национальном определении в сентябре выросла до 137,575 триллиона рублей

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России за сентябрь увеличился на 0,1% - до 137,575 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 октября составил 137,575 триллиона рублей против 137,4 триллиона на 1 сентября. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 194,9 миллиарда рублей, или на 0,1%.
 
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