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Денежная масса в национальном определении в сентябре выросла на 0,1%

Денежная масса в национальном определении в сентябре выросла на 0,1% - 20.10.2026, ПРАЙМ

Денежная масса в национальном определении в сентябре выросла на 0,1%

Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России за сентябрь увеличился на 0,1% - до 137,575 триллиона рублей, следует из данных... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T20:41+0300

2026-10-20T20:41+0300

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россия

финансы

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России за сентябрь увеличился на 0,1% - до 137,575 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 октября составил 137,575 триллиона рублей против 137,4 триллиона на 1 сентября. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 194,9 миллиарда рублей, или на 0,1%.

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