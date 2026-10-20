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Россияне стали покупать больше белой икры

Россияне стали покупать больше белой икры - 20.10.2026, ПРАЙМ

Россияне стали покупать больше белой икры

Россияне в этом году стали покупать больше белой икры - минтая, сельди, трески - спрос вырос почти на 20% в годовом выражении, выяснили для РИА Новости... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T02:08+0300

2026-10-20T02:08+0300

2026-10-20T02:08+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россияне в этом году стали покупать больше белой икры - минтая, сельди, трески - спрос вырос почти на 20% в годовом выражении, выяснили для РИА Новости аналитики центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Белая икра (икра минтая, сельди, трески) - медианная цена за 1 килограмм составила 759 рублей. Число покупок - выше на 19% в сравнении год к году", - выяснили аналитики, сравнив данные за девять месяцев текущего и прошлого года. Сильнее всего вырос спрос на икру минтая - количество покупок в годовом выражении увеличилось на 22%. Икру трески стали покупать на 19% чаще, а икру сельди - на 15%. При этом средняя стоимость килограмма этих видов икры по итогам девяти месяцев года составила 857 рублей, 750 рублей и 920 рублей соответственно. Эксперты центра "Чек Индекс" отметили, что потребители переориентируются на более доступную белую икру минтая, трески и сельди. "Продажи этих категорий растут как в натуральном, так и в денежном выражении. ... При этом в сегменте доминирует минтай: на него приходится больше четверти всех покупок в штучном выражении", - прокомментировали эксперты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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