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Россияне стали покупать больше белой икры
Россияне стали покупать больше белой икры - 20.10.2026, ПРАЙМ
Россияне стали покупать больше белой икры
Россияне в этом году стали покупать больше белой икры - минтая, сельди, трески - спрос вырос почти на 20% в годовом выражении, выяснили для РИА Новости... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T02:08+0300
2026-10-20T02:08+0300
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россия
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россияне в этом году стали покупать больше белой икры - минтая, сельди, трески - спрос вырос почти на 20% в годовом выражении, выяснили для РИА Новости аналитики центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Белая икра (икра минтая, сельди, трески) - медианная цена за 1 килограмм составила 759 рублей. Число покупок - выше на 19% в сравнении год к году", - выяснили аналитики, сравнив данные за девять месяцев текущего и прошлого года.
Сильнее всего вырос спрос на икру минтая - количество покупок в годовом выражении увеличилось на 22%. Икру трески стали покупать на 19% чаще, а икру сельди - на 15%.
При этом средняя стоимость килограмма этих видов икры по итогам девяти месяцев года составила 857 рублей, 750 рублей и 920 рублей соответственно.
Эксперты центра "Чек Индекс" отметили, что потребители переориентируются на более доступную белую икру минтая, трески и сельди.
"Продажи этих категорий растут как в натуральном, так и в денежном выражении. ... При этом в сегменте доминирует минтай: на него приходится больше четверти всех покупок в штучном выражении", - прокомментировали эксперты.
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бизнес, россия
Россияне стали покупать больше белой икры
"Платформа ОФД": россияне в этом году стали покупать больше белой икры
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россияне в этом году стали покупать больше белой икры - минтая, сельди, трески - спрос вырос почти на 20% в годовом выражении, выяснили для РИА Новости аналитики центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Белая икра (икра минтая, сельди, трески) - медианная цена за 1 килограмм составила 759 рублей. Число покупок - выше на 19% в сравнении год к году", - выяснили аналитики, сравнив данные за девять месяцев текущего и прошлого года.
Сильнее всего вырос спрос на икру минтая - количество покупок в годовом выражении увеличилось на 22%. Икру трески стали покупать на 19% чаще, а икру сельди - на 15%.
При этом средняя стоимость килограмма этих видов икры по итогам девяти месяцев года составила 857 рублей, 750 рублей и 920 рублей соответственно.
Эксперты центра "Чек Индекс" отметили, что потребители переориентируются на более доступную белую икру минтая, трески и сельди.
"Продажи этих категорий растут как в натуральном, так и в денежном выражении. ... При этом в сегменте доминирует минтай: на него приходится больше четверти всех покупок в штучном выражении", - прокомментировали эксперты.