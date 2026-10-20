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Россияне стали рациональнее подходить к выбору одежды, заявил глава АКОРТ
Россияне стали рациональнее подходить к выбору одежды, заявил глава АКОРТ - 20.10.2026, ПРАЙМ
Россияне стали рациональнее подходить к выбору одежды, заявил глава АКОРТ
Россияне стали рациональнее подходить к выбору одежды, уделяя больше внимания качеству пошива и составу, спонтанных покупок стало меньше, рассказал в интервью... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T02:26+0300
2026-10-20T02:26+0300
2026-10-20T02:26+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россияне стали рациональнее подходить к выбору одежды, уделяя больше внимания качеству пошива и составу, спонтанных покупок стало меньше, рассказал в интервью РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
"Российский покупатель в 2026 году подходит к выбору одежды рационально: одежду и обувь чаще берут по мере необходимости и рассчитывают носить ее не один сезон. Спонтанных покупок стало меньше", - сказал он.
Глава ассоциации отметил, что спрос смещается к базовым моделям и универсальным вещам, которые не привязаны к сезонным трендам.
Покупатель внимательно смотрит на состав, качество пошива и посадку, а требования к соотношению цены и качества выросли во всех ценовых сегментах - от масс-маркета до премиального.
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бизнес, россия
Россияне стали рациональнее подходить к выбору одежды, заявил глава АКОРТ
Глава АКОРТ Богданов: россияне стали рациональнее подходить к выбору одежды
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россияне стали рациональнее подходить к выбору одежды, уделяя больше внимания качеству пошива и составу, спонтанных покупок стало меньше, рассказал в интервью РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
"Российский покупатель в 2026 году подходит к выбору одежды рационально: одежду и обувь чаще берут по мере необходимости и рассчитывают носить ее не один сезон. Спонтанных покупок стало меньше", - сказал он.
Глава ассоциации отметил, что спрос смещается к базовым моделям и универсальным вещам, которые не привязаны к сезонным трендам.
Покупатель внимательно смотрит на состав, качество пошива и посадку, а требования к соотношению цены и качества выросли во всех ценовых сегментах - от масс-маркета до премиального.