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Россияне стали рациональнее подходить к выбору одежды, заявил глава АКОРТ

Россияне стали рациональнее подходить к выбору одежды, заявил глава АКОРТ - 20.10.2026, ПРАЙМ

Россияне стали рациональнее подходить к выбору одежды, заявил глава АКОРТ

Россияне стали рациональнее подходить к выбору одежды, уделяя больше внимания качеству пошива и составу, спонтанных покупок стало меньше, рассказал в интервью... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T02:26+0300

2026-10-20T02:26+0300

2026-10-20T02:26+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россияне стали рациональнее подходить к выбору одежды, уделяя больше внимания качеству пошива и составу, спонтанных покупок стало меньше, рассказал в интервью РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. "Российский покупатель в 2026 году подходит к выбору одежды рационально: одежду и обувь чаще берут по мере необходимости и рассчитывают носить ее не один сезон. Спонтанных покупок стало меньше", - сказал он. Глава ассоциации отметил, что спрос смещается к базовым моделям и универсальным вещам, которые не привязаны к сезонным трендам. Покупатель внимательно смотрит на состав, качество пошива и посадку, а требования к соотношению цены и качества выросли во всех ценовых сегментах - от масс-маркета до премиального.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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