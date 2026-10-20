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Ростехнадзор выявил 19 нарушений на заводе "Евраз ЗСМК" в Кузбассе
Ростехнадзор выявил 19 нарушений на заводе "Евраз ЗСМК" в Кузбассе - 20.10.2026, ПРАЙМ
Ростехнадзор выявил 19 нарушений на заводе "Евраз ЗСМК" в Кузбассе
Ростехнадзор выявил 19 нарушений на производственном объекте предприятия "Западно-Сибирский металлургический комбинат" ("Евраз ЗСМК", входит в "Евраз") в... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T13:48+0300
2026-10-20T13:48+0300
2026-10-20T13:48+0300
промышленность
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кемеровская область
кузбасс
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Ростехнадзор выявил 19 нарушений на производственном объекте предприятия "Западно-Сибирский металлургический комбинат" ("Евраз ЗСМК", входит в "Евраз") в Новокузнецке Кемеровской области, сообщило ведомство.
"Сибирское управление Ростехнадзора в ходе плановой выездной проверки опасного производственного объекта II класса "Площадка доменного цеха" филиала ПАО "Евраз" - Западно-Сибирского металлургического комбината в Новокузнецке Кемеровской области - Кузбасса выявило 19 нарушений", - говорится в сообщении.
В частности, ведомство зафиксировало отключенные системы автоматического и дистанционного управления при подаче воды на охлаждение чугунных слитков, неисправные ограждения при эксплуатации ленточных конвейеров, неисправные системы сигнализации на участке разливочных машин и отсутствие части стенового ограждения.
Кроме того, не были представлены заключения экспертиз промышленной безопасности на технические устройства участка разливочных машин и сооружения железнодорожных путей.
Отмечается, что в отношении юридического лица и пяти должностных лиц предприятия возбуждены дела об административном правонарушении.
"Евраз ЗСМК" - металлургический комбинат полного цикла, производящий металлопрокат для строительной, железнодорожной отраслей и промышленности. Также в него входит железорудный филиал, объединяющий добывающие и обогатительные предприятия в Кузбассе.
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промышленность, новокузнецк, кемеровская область, кузбасс, ростехнадзор, евраз
Промышленность, НОВОКУЗНЕЦК, Кемеровская область, КУЗБАСС, Ростехнадзор, Евраз
Ростехнадзор выявил 19 нарушений на заводе "Евраз ЗСМК" в Кузбассе
Ростехнадзор выявил 19 нарушений на производственном объекте "Евраз ЗСМК" в Кузбассе
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Ростехнадзор выявил 19 нарушений на производственном объекте предприятия "Западно-Сибирский металлургический комбинат" ("Евраз ЗСМК", входит в "Евраз") в Новокузнецке Кемеровской области, сообщило ведомство.
"Сибирское управление Ростехнадзора в ходе плановой выездной проверки опасного производственного объекта II класса "Площадка доменного цеха" филиала ПАО "Евраз" - Западно-Сибирского металлургического комбината в Новокузнецке Кемеровской области - Кузбасса выявило 19 нарушений", - говорится в сообщении.
В частности, ведомство зафиксировало отключенные системы автоматического и дистанционного управления при подаче воды на охлаждение чугунных слитков, неисправные ограждения при эксплуатации ленточных конвейеров, неисправные системы сигнализации на участке разливочных машин и отсутствие части стенового ограждения.
Кроме того, не были представлены заключения экспертиз промышленной безопасности на технические устройства участка разливочных машин и сооружения железнодорожных путей.
Отмечается, что в отношении юридического лица и пяти должностных лиц предприятия возбуждены дела об административном правонарушении.
"Евраз ЗСМК" - металлургический комбинат полного цикла, производящий металлопрокат для строительной, железнодорожной отраслей и промышленности. Также в него входит железорудный филиал, объединяющий добывающие и обогатительные предприятия в Кузбассе.