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Ростехнадзор выявил 19 нарушений на заводе "Евраз ЗСМК" в Кузбассе - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Ростехнадзор выявил 19 нарушений на заводе "Евраз ЗСМК" в Кузбассе
Ростехнадзор выявил 19 нарушений на заводе "Евраз ЗСМК" в Кузбассе - 20.10.2026, ПРАЙМ
Ростехнадзор выявил 19 нарушений на заводе "Евраз ЗСМК" в Кузбассе
Ростехнадзор выявил 19 нарушений на производственном объекте предприятия "Западно-Сибирский металлургический комбинат" ("Евраз ЗСМК", входит в "Евраз") в... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T13:48+0300
2026-10-20T13:48+0300
промышленность
новокузнецк
кемеровская область
кузбасс
ростехнадзор
евраз
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Ростехнадзор выявил 19 нарушений на производственном объекте предприятия "Западно-Сибирский металлургический комбинат" ("Евраз ЗСМК", входит в "Евраз") в Новокузнецке Кемеровской области, сообщило ведомство. "Сибирское управление Ростехнадзора в ходе плановой выездной проверки опасного производственного объекта II класса "Площадка доменного цеха" филиала ПАО "Евраз" - Западно-Сибирского металлургического комбината в Новокузнецке Кемеровской области - Кузбасса выявило 19 нарушений", - говорится в сообщении. В частности, ведомство зафиксировало отключенные системы автоматического и дистанционного управления при подаче воды на охлаждение чугунных слитков, неисправные ограждения при эксплуатации ленточных конвейеров, неисправные системы сигнализации на участке разливочных машин и отсутствие части стенового ограждения. Кроме того, не были представлены заключения экспертиз промышленной безопасности на технические устройства участка разливочных машин и сооружения железнодорожных путей. Отмечается, что в отношении юридического лица и пяти должностных лиц предприятия возбуждены дела об административном правонарушении. "Евраз ЗСМК" - металлургический комбинат полного цикла, производящий металлопрокат для строительной, железнодорожной отраслей и промышленности. Также в него входит железорудный филиал, объединяющий добывающие и обогатительные предприятия в Кузбассе.
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промышленность, новокузнецк, кемеровская область, кузбасс, ростехнадзор, евраз
Промышленность, НОВОКУЗНЕЦК, Кемеровская область, КУЗБАСС, Ростехнадзор, Евраз
13:48 20.10.2026
 
Ростехнадзор выявил 19 нарушений на заводе "Евраз ЗСМК" в Кузбассе

Ростехнадзор выявил 19 нарушений на производственном объекте "Евраз ЗСМК" в Кузбассе

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Ростехнадзор выявил 19 нарушений на производственном объекте предприятия "Западно-Сибирский металлургический комбинат" ("Евраз ЗСМК", входит в "Евраз") в Новокузнецке Кемеровской области, сообщило ведомство.
"Сибирское управление Ростехнадзора в ходе плановой выездной проверки опасного производственного объекта II класса "Площадка доменного цеха" филиала ПАО "Евраз" - Западно-Сибирского металлургического комбината в Новокузнецке Кемеровской области - Кузбасса выявило 19 нарушений", - говорится в сообщении.
В частности, ведомство зафиксировало отключенные системы автоматического и дистанционного управления при подаче воды на охлаждение чугунных слитков, неисправные ограждения при эксплуатации ленточных конвейеров, неисправные системы сигнализации на участке разливочных машин и отсутствие части стенового ограждения.
Кроме того, не были представлены заключения экспертиз промышленной безопасности на технические устройства участка разливочных машин и сооружения железнодорожных путей.
Отмечается, что в отношении юридического лица и пяти должностных лиц предприятия возбуждены дела об административном правонарушении.
"Евраз ЗСМК" - металлургический комбинат полного цикла, производящий металлопрокат для строительной, железнодорожной отраслей и промышленности. Также в него входит железорудный филиал, объединяющий добывающие и обогатительные предприятия в Кузбассе.
 
ПромышленностьНОВОКУЗНЕЦККемеровская областьКУЗБАССРостехнадзорЕвраз
 
 
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