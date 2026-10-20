https://1prime.ru/20261020/roszdravnadzor-874433494.html

Дефицита онкопрепаратов с гозерелином в России нет, заявил Росздравнадзор

Дефицита онкопрепаратов с гозерелином в России нет, заявил Росздравнадзор - 20.10.2026, ПРАЙМ

Дефицита онкопрепаратов с гозерелином в России нет, заявил Росздравнадзор

Онкорепараты с гозерелином производятся и поставляются в лечебную сеть в нормальном режиме, признаков дефицита нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T15:39+0300

2026-10-20T15:39+0300

2026-10-20T15:39+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Онкорепараты с гозерелином производятся и поставляются в лечебную сеть в нормальном режиме, признаков дефицита нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Ранее Telegram-канал Mash писал что лечение онкобольных в России оказалось под угрозой из-за кризиса в Европе, пациенты не могут получить бесплатный гозерелин на фоне сокращения поставок. "В настоящее время на российском рынке в гражданском обороте находятся три торговых наименования лекарственного препарата с МНН гозерелин: "Гозерелин-лонг" (Россия), "Золадекс" (Великобритания) и "Лизегора" (Германия). Препараты производятся и поставляются в лечебную сеть в нормальном режиме, признаков дефицита нет", - говорится в сообщении. В Росздравнадзоре добавили, что, по данным системы маркировки лекарств, остатки данного препарата на 20 октября составляют 325 280 упаковок. Это превышает полугодовую потребность.Ведомство уточнило, что за 9,5 месяцев 2026 года в гражданский оборот было введено около 627 тысяч упаковок лекарств с международным непатентованным наименованием "Гозерелин"."Жалобы от пациентов о нехватке препаратов с МНН "Гозерелин" в Росздравнадзор не поступали", - добавили в пресс-службе.Гозерелин - это противоопухолевое гормональное средство, которое применяют при раке предстательной и молочной желез.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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здоровье, общество , росздравнадзор, россия, лекарства