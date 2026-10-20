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Дефицита онкопрепаратов с гозерелином в России нет, заявил Росздравнадзор - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Дефицита онкопрепаратов с гозерелином в России нет, заявил Росздравнадзор
Дефицита онкопрепаратов с гозерелином в России нет, заявил Росздравнадзор - 20.10.2026, ПРАЙМ
Дефицита онкопрепаратов с гозерелином в России нет, заявил Росздравнадзор
Онкорепараты с гозерелином производятся и поставляются в лечебную сеть в нормальном режиме, признаков дефицита нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T15:39+0300
2026-10-20T15:39+0300
здоровье
общество
росздравнадзор
россия
лекарства
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Онкорепараты с гозерелином производятся и поставляются в лечебную сеть в нормальном режиме, признаков дефицита нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Ранее Telegram-канал Mash писал что лечение онкобольных в России оказалось под угрозой из-за кризиса в Европе, пациенты не могут получить бесплатный гозерелин на фоне сокращения поставок. "В настоящее время на российском рынке в гражданском обороте находятся три торговых наименования лекарственного препарата с МНН гозерелин: "Гозерелин-лонг" (Россия), "Золадекс" (Великобритания) и "Лизегора" (Германия). Препараты производятся и поставляются в лечебную сеть в нормальном режиме, признаков дефицита нет", - говорится в сообщении. В Росздравнадзоре добавили, что, по данным системы маркировки лекарств, остатки данного препарата на 20 октября составляют 325 280 упаковок. Это превышает полугодовую потребность.Ведомство уточнило, что за 9,5 месяцев 2026 года в гражданский оборот было введено около 627 тысяч упаковок лекарств с международным непатентованным наименованием "Гозерелин"."Жалобы от пациентов о нехватке препаратов с МНН "Гозерелин" в Росздравнадзор не поступали", - добавили в пресс-службе.Гозерелин - это противоопухолевое гормональное средство, которое применяют при раке предстательной и молочной желез.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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40
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здоровье, общество , росздравнадзор, россия, лекарства
Здоровье, Общество , Росздравнадзор, РОССИЯ, лекарства
15:39 20.10.2026
 
Дефицита онкопрепаратов с гозерелином в России нет, заявил Росздравнадзор

Росздравнадзор: дефицита онкопрепаратов с гозерелином в России нет

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Онкорепараты с гозерелином производятся и поставляются в лечебную сеть в нормальном режиме, признаков дефицита нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
Ранее Telegram-канал Mash писал что лечение онкобольных в России оказалось под угрозой из-за кризиса в Европе, пациенты не могут получить бесплатный гозерелин на фоне сокращения поставок.
"В настоящее время на российском рынке в гражданском обороте находятся три торговых наименования лекарственного препарата с МНН гозерелин: "Гозерелин-лонг" (Россия), "Золадекс" (Великобритания) и "Лизегора" (Германия). Препараты производятся и поставляются в лечебную сеть в нормальном режиме, признаков дефицита нет", - говорится в сообщении.
В Росздравнадзоре добавили, что, по данным системы маркировки лекарств, остатки данного препарата на 20 октября составляют 325 280 упаковок. Это превышает полугодовую потребность.
Ведомство уточнило, что за 9,5 месяцев 2026 года в гражданский оборот было введено около 627 тысяч упаковок лекарств с международным непатентованным наименованием "Гозерелин".
"Жалобы от пациентов о нехватке препаратов с МНН "Гозерелин" в Росздравнадзор не поступали", - добавили в пресс-службе.
Гозерелин - это противоопухолевое гормональное средство, которое применяют при раке предстательной и молочной желез.
 
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