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Рубио обсудил с главой МИД Индии сотрудничество в энергетической сфере - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Рубио обсудил с главой МИД Индии сотрудничество в энергетической сфере
Рубио обсудил с главой МИД Индии сотрудничество в энергетической сфере - 20.10.2026, ПРАЙМ
Рубио обсудил с главой МИД Индии сотрудничество в энергетической сфере
Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром сотрудничество стран в энергетической сфере, сообщает... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T16:43+0300
2026-10-20T16:43+0300
мировая экономика
сша
индия
ближний восток
марко рубио
марк рубио
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ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром сотрудничество стран в энергетической сфере, сообщает американское внешнеполитическое ведомство. "Госсекретарь и министр обсудили региональные и международные вопросы, включая развитие ситуации на Ближнем Востоке. Госсекретарь вновь подчеркнул, что расширение торговли энергоресурсами с США может сыграть ключевую роль в диверсификации цепочек поставок Индии, одновременно удовлетворяя ее значительный спрос", - говорится в сообщении госдепа. Как уточнили в ведомстве, Рубио на встрече в Мумбаи также обратил внимание на прогресс в двустороннем сотрудничестве в сфере обороны и гражданской атомной энергетики и выступил за увеличение закупок американских технологий и систем.
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мировая экономика, сша, индия, ближний восток, марко рубио, марк рубио
Мировая экономика, США, ИНДИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Марко Рубио, Марк Рубио
16:43 20.10.2026
 
Рубио обсудил с главой МИД Индии сотрудничество в энергетической сфере

Госсекретарь США Рубио обсудил с главой МИД Индии сотрудничество в энергетике

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ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром сотрудничество стран в энергетической сфере, сообщает американское внешнеполитическое ведомство.
"Госсекретарь и министр обсудили региональные и международные вопросы, включая развитие ситуации на Ближнем Востоке. Госсекретарь вновь подчеркнул, что расширение торговли энергоресурсами с США может сыграть ключевую роль в диверсификации цепочек поставок Индии, одновременно удовлетворяя ее значительный спрос", - говорится в сообщении госдепа.
Как уточнили в ведомстве, Рубио на встрече в Мумбаи также обратил внимание на прогресс в двустороннем сотрудничестве в сфере обороны и гражданской атомной энергетики и выступил за увеличение закупок американских технологий и систем.
 
Мировая экономикаСШАИНДИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКМарко РубиоМарк Рубио
 
 
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