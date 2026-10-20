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Рубио обсудил с главой МИД Индии сотрудничество в энергетической сфере

Рубио обсудил с главой МИД Индии сотрудничество в энергетической сфере - 20.10.2026, ПРАЙМ

Рубио обсудил с главой МИД Индии сотрудничество в энергетической сфере

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром сотрудничество стран в энергетической сфере, сообщает... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T16:43+0300

2026-10-20T16:43+0300

2026-10-20T16:43+0300

мировая экономика

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индия

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ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром сотрудничество стран в энергетической сфере, сообщает американское внешнеполитическое ведомство. "Госсекретарь и министр обсудили региональные и международные вопросы, включая развитие ситуации на Ближнем Востоке. Госсекретарь вновь подчеркнул, что расширение торговли энергоресурсами с США может сыграть ключевую роль в диверсификации цепочек поставок Индии, одновременно удовлетворяя ее значительный спрос", - говорится в сообщении госдепа. Как уточнили в ведомстве, Рубио на встрече в Мумбаи также обратил внимание на прогресс в двустороннем сотрудничестве в сфере обороны и гражданской атомной энергетики и выступил за увеличение закупок американских технологий и систем.

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мировая экономика, сша, индия, ближний восток, марко рубио, марк рубио