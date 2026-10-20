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"Рубль укрепляется": аналитики дали прогноз по курсу российской валюты

"Рубль укрепляется": аналитики дали прогноз по курсу российской валюты - 20.10.2026, ПРАЙМ

"Рубль укрепляется": аналитики дали прогноз по курсу российской валюты

Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник снижается третью сессию подряд, пытаясь пробить вниз отметку 12,35 рубля, следует из данных... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T15:51+0300

2026-10-20T15:51+0300

2026-10-20T15:51+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник снижается третью сессию подряд, пытаясь пробить вниз отметку 12,35 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.33 мск снижался на 7 копеек (-0,6%), до 12,35 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,34-12,41 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,53 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 82,47 рубля. Рубль на подъеме Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник продолжает снижается, пытаясь уйти под отметку 12,35 рубля, обновляя минимум с конца сентября. "На валютном рынке рубль естественным образом укрепляется, реагируя на более высокие цены на нефть. Сочетание факторов дорогой нефти, высоких процентных ставок и ожиданий геополитической разрядки формируют устойчивую основу для укрепления рубля в краткосрочной перспективе", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,63% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,65% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.34 мск росла на 1,3% до 111 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2% до 101,8 пункта.Прогнозы В пятницу Банк России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых, считает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". "Проинфляционные ожидания домохозяйств в четвертом квартале сохраняются. Регулятору важно убедиться в устойчивой динамике роста экономки и замедлении инфляции, прежде чем продолжать смягчение денежно-кредитной политики. Рубль продолжит плавное восстановление позиций относительно ведущих мировых валют и по-прежнему сохранит привлекательность по доходности для частных инвесторов, институциональных и корпоративных клиентов", - добавляет она. Ориентир на ближайшие дни Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал" оценивает в диапазоне 82,1–84,1 рубля за доллар, 92,4–94,4 рубля за евро и 12,25–12,75 рубля за юань.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, рубль, доллар сша, евро, юань, валюта, курсы валют