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"Баланс в пользу рубля": аналитики объяснили рост российской валюты - 20.10.2026, ПРАЙМ
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"Баланс в пользу рубля": аналитики объяснили рост российской валюты
"Баланс в пользу рубля": аналитики объяснили рост российской валюты - 20.10.2026, ПРАЙМ
"Баланс в пользу рубля": аналитики объяснили рост российской валюты
Рубль во вторник продолжил рост к юаню на фоне позитивного геополитического фона и остающихся высокими цен на нефть, следует из данных Московской биржи и... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T19:46+0300
2026-10-20T19:46+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Рубль во вторник продолжил рост к юаню на фоне позитивного геополитического фона и остающихся высокими цен на нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 7 копеек и составил 12,35 рубля. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дешевел на 0,95%, до 108,51 доллара за баррель. За день юань снизился на 0,59%. При этом курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 12,33 – 12,41 рубля. Баланс в пользу рубля "Рубль во вторник вновь укреплялся на Мосбирже. Комбинация из позитивного геополитического фона и приближающего налогового периода продолжает играть на стороне российской валюты. Впрочем, вечером на заявлениях о продвижениях в переговорах с Ираном цены на нефть заметно снизились", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Баланс факторов на валютном рынке по-прежнему склоняется в пользу рубля. Во-первых, улучшается геополитическая обстановка, что снижает соответствующую премию в курсе. Во-вторых, приближается налоговый период, и компании активно выводят валюту на рынок для ее конвертации. Более того, октябрь – месяц уплаты квартального НДД", - говорит Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Важную роль также играют цены на нефть: удерживаясь на высоком уровне, они создают фундамент для поддержки рубля, добавил он. Прогнозы "Краткосрочно ждем курс у нижних границ диапазонов 82–84 рубля за доллар и 12,25–12,55 за юань", - прогнозирует Смирнов. Если деэсклационный прогресс официально подтвердят, в среду курсу может быть затруднительно продолжить движение ниже 12,30 рубля за юань, считает Григорьев.
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рынок, рубль, валюта, курсы валют, евро, доллар сша
Экономика, Рынок, рубль, валюта, Курсы валют, евро, Доллар США
19:46 20.10.2026
 
"Баланс в пользу рубля": аналитики объяснили рост российской валюты

Смирнов: краткосрочно курс доллара будет у нижних границ диапазонов 82–84 рубля

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Рубль во вторник продолжил рост к юаню на фоне позитивного геополитического фона и остающихся высокими цен на нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 7 копеек и составил 12,35 рубля.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дешевел на 0,95%, до 108,51 доллара за баррель.
За день юань снизился на 0,59%. При этом курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 12,33 – 12,41 рубля.

Баланс в пользу рубля

"Рубль во вторник вновь укреплялся на Мосбирже. Комбинация из позитивного геополитического фона и приближающего налогового периода продолжает играть на стороне российской валюты. Впрочем, вечером на заявлениях о продвижениях в переговорах с Ираном цены на нефть заметно снизились", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Баланс факторов на валютном рынке по-прежнему склоняется в пользу рубля. Во-первых, улучшается геополитическая обстановка, что снижает соответствующую премию в курсе. Во-вторых, приближается налоговый период, и компании активно выводят валюту на рынок для ее конвертации. Более того, октябрь – месяц уплаты квартального НДД", - говорит Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Важную роль также играют цены на нефть: удерживаясь на высоком уровне, они создают фундамент для поддержки рубля, добавил он.

Прогнозы

"Краткосрочно ждем курс у нижних границ диапазонов 82–84 рубля за доллар и 12,25–12,55 за юань", - прогнозирует Смирнов.
Если деэсклационный прогресс официально подтвердят, в среду курсу может быть затруднительно продолжить движение ниже 12,30 рубля за юань, считает Григорьев.
 
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