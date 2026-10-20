https://1prime.ru/20261020/rynok-874420392.html

"Общая картина благоприятствует росту": аналитики оценили рынок акций

"Общая картина благоприятствует росту": аналитики оценили рынок акций - 20.10.2026, ПРАЙМ

"Общая картина благоприятствует росту": аналитики оценили рынок акций

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника уверенно растет и обновил максимум с июня, подскакивая в моменте до 2471,84 пункта по главному... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T12:04+0300

2026-10-20T12:04+0300

2026-10-20T12:11+0300

рынок

торги

акции

русагро

интер рао

русал

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874420392.jpg?1792487481

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника уверенно растет и обновил максимум с июня, подскакивая в моменте до 2471,84 пункта по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX) к 11.37 мск повышался на 1,41% относительно предыдущего закрытия, до 2466,25 пункта. В частности, дорожают акции "Русагро" (+2,1%), "Интер РАО" (+1,7%), "Русала" (+1,2%), "Роснефти" (+1%). Дешевеют акции "Фосагро" (-2,3%), "Северстали" (-1,3%), АФК "Система" (-0,8%). Рынок по-прежнему сильно зависит от новостей на геополитическом треке, но пока общая картина скорее благоприятствует продолжению роста в направлении 2500-2600 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Екатерина Крылова из ПСБ. "Наибольший интерес, полагаем, по-прежнему будет сосредоточен в бумагах компаний, чувствительных к геополитике, а также в уверенных внутренних историях", - добавляет она.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, русагро, интер рао, русал