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"Общая картина благоприятствует росту": аналитики оценили рынок акций
"Общая картина благоприятствует росту": аналитики оценили рынок акций - 20.10.2026, ПРАЙМ
"Общая картина благоприятствует росту": аналитики оценили рынок акций
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника уверенно растет и обновил максимум с июня, подскакивая в моменте до 2471,84 пункта по главному... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T12:04+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника уверенно растет и обновил максимум с июня, подскакивая в моменте до 2471,84 пункта по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX) к 11.37 мск повышался на 1,41% относительно предыдущего закрытия, до 2466,25 пункта. В частности, дорожают акции "Русагро" (+2,1%), "Интер РАО" (+1,7%), "Русала" (+1,2%), "Роснефти" (+1%). Дешевеют акции "Фосагро" (-2,3%), "Северстали" (-1,3%), АФК "Система" (-0,8%). Рынок по-прежнему сильно зависит от новостей на геополитическом треке, но пока общая картина скорее благоприятствует продолжению роста в направлении 2500-2600 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Екатерина Крылова из ПСБ. "Наибольший интерес, полагаем, по-прежнему будет сосредоточен в бумагах компаний, чувствительных к геополитике, а также в уверенных внутренних историях", - добавляет она.
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рынок, торги, акции, русагро, интер рао, русал
Рынок, Торги, Акции, Русагро, Интер РАО, Русал
"Общая картина благоприятствует росту": аналитики оценили рынок акций
Эксперт Крылова: рост индекса Мосбиржи может ускориться к 2500-2600 пунктам
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника уверенно растет и обновил максимум с июня, подскакивая в моменте до 2471,84 пункта по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX) к 11.37 мск повышался на 1,41% относительно предыдущего закрытия, до 2466,25 пункта.
В частности, дорожают акции "Русагро" (+2,1%), "Интер РАО" (+1,7%), "Русала" (+1,2%), "Роснефти" (+1%).
Дешевеют акции "Фосагро" (-2,3%), "Северстали" (-1,3%), АФК "Система" (-0,8%).
Рынок по-прежнему сильно зависит от новостей на геополитическом треке, но пока общая картина скорее благоприятствует продолжению роста в направлении 2500-2600 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Екатерина Крылова из ПСБ.
"Наибольший интерес, полагаем, по-прежнему будет сосредоточен в бумагах компаний, чувствительных к геополитике, а также в уверенных внутренних историях", - добавляет она.