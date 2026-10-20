https://1prime.ru/20261020/rynok-874433864.html

Рынок перегрет: аналитики оценили рост индекса Мосбиржи

Рынок перегрет: аналитики оценили рост индекса Мосбиржи - 20.10.2026, ПРАЙМ

Рынок перегрет: аналитики оценили рост индекса Мосбиржи

Российский рынок акций демонстрирует днем вторника уверенный рост, чему способствует просто отсутствие негативных новостей, следует из данных торгов и... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T15:50+0300

2026-10-20T15:50+0300

2026-10-20T15:50+0300

экономика

рынок

акции

торги

мосбиржа

россия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874433864.jpg?1792500603

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует днем вторника уверенный рост, чему способствует просто отсутствие негативных новостей, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.22 мск подскакивает на 1,47% относительно предыдущего закрытия, до 2 467,88 пункта. Покупки российских акций продолжаются на ожиданиях смягчения внешних ограничений, а дополнительную поддержку сегодня оказывает подорожание нефти, комментирует Владимир Чернов из Freedom Global. Так, декабрьский фьючерс нефти марки Brent дорожает теми же темпами - на 1,52%, до 111,2 доллара за баррель. В фокусе рынка — заявление президента США Трампа о потенциальной трехсторонней встрече лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Китае (18–19 ноября), добавляет Валерия Попова из ИК "Риком-траст". Она считает, что ожидания от такого формата переговоров подогревают настроения инвесторов Поскольку на фондовом рынке преобладают позитивные настроения вследствие восходящего импульса нефтяного рынка, опережающую динамику демонстрирует отраслевой индекс нефти и газа, прибавляя 1,23%, а наиболее чувствительны к повышению нефтяных цен в том числе "Лукойл" и "Роснефть, отмечают аналитики компании "Цифра брокер". В лидерах же роста стоимости — акции "Генетико" (+5,15%), ЛС" (+2,74 %), ДВМП (+2,39 %), "Эн+" (+2,08 %), "Русснефти" (+1,86 %). "Для "Русагро" (+1,77%) положительным отраслевым фоном могли стать опубликованные вчера данные РЖД. Экспортная погрузка зерна в сентябре выросла в 1,8 раза год к году, до 2,8 миллиона тонн", - добавляет Чернов. В лидерах снижения котировок - акции "Фосагро" (−3,07 %), "Вуша" (−1,8%), "Ленты" (−0,59 %), "Юнипро" (−0,57 %), "Камаза" (−0,51%). "Ориентир по индексу Мосбиржи на ближайшие две-три сессии оцениваем в диапазоне от 2440 до 2500 пунктов. Базовый сценарий предполагает консолидацию выше 2450 пунктов с уклоном к росту", - прогнозирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "До конца дня ожидаю движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2430-2490 пунктов. При сохранении положительного... фона выход к 2500 пунктам до пятницы считаю возможным", - делится Чернов. "В отсутствие негативных сюрпризов постепенное повышение может продолжиться в направлении верхней границы диапазона 2420-2480 пунктов по индексу Мосбиржи", - считают аналитики компании "Цифра брокер". Впрочем, рынок уже крайне перегрет с точки зрения ожиданий, при этом сохраняющиеся риски практически игнорируются, а значительная часть потенциального внешнеполитического позитива уже заложена в котировки, предупреждает Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, мосбиржа, россия