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Рынок перегрет: аналитики оценили рост индекса Мосбиржи - 20.10.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20261020/rynok-874433864.html
Рынок перегрет: аналитики оценили рост индекса Мосбиржи
Рынок перегрет: аналитики оценили рост индекса Мосбиржи - 20.10.2026, ПРАЙМ
Рынок перегрет: аналитики оценили рост индекса Мосбиржи
Российский рынок акций демонстрирует днем вторника уверенный рост, чему способствует просто отсутствие негативных новостей, следует из данных торгов и... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T15:50+0300
2026-10-20T15:50+0300
экономика
рынок
акции
торги
мосбиржа
россия
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует днем вторника уверенный рост, чему способствует просто отсутствие негативных новостей, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.22 мск подскакивает на 1,47% относительно предыдущего закрытия, до 2 467,88 пункта. Покупки российских акций продолжаются на ожиданиях смягчения внешних ограничений, а дополнительную поддержку сегодня оказывает подорожание нефти, комментирует Владимир Чернов из Freedom Global. Так, декабрьский фьючерс нефти марки Brent дорожает теми же темпами - на 1,52%, до 111,2 доллара за баррель. В фокусе рынка — заявление президента США Трампа о потенциальной трехсторонней встрече лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Китае (18–19 ноября), добавляет Валерия Попова из ИК "Риком-траст". Она считает, что ожидания от такого формата переговоров подогревают настроения инвесторов Поскольку на фондовом рынке преобладают позитивные настроения вследствие восходящего импульса нефтяного рынка, опережающую динамику демонстрирует отраслевой индекс нефти и газа, прибавляя 1,23%, а наиболее чувствительны к повышению нефтяных цен в том числе "Лукойл" и "Роснефть, отмечают аналитики компании "Цифра брокер". В лидерах же роста стоимости — акции "Генетико" (+5,15%), ЛС" (+2,74 %), ДВМП (+2,39 %), "Эн+" (+2,08 %), "Русснефти" (+1,86 %). "Для "Русагро" (+1,77%) положительным отраслевым фоном могли стать опубликованные вчера данные РЖД. Экспортная погрузка зерна в сентябре выросла в 1,8 раза год к году, до 2,8 миллиона тонн", - добавляет Чернов. В лидерах снижения котировок - акции "Фосагро" (−3,07 %), "Вуша" (−1,8%), "Ленты" (−0,59 %), "Юнипро" (−0,57 %), "Камаза" (−0,51%). "Ориентир по индексу Мосбиржи на ближайшие две-три сессии оцениваем в диапазоне от 2440 до 2500 пунктов. Базовый сценарий предполагает консолидацию выше 2450 пунктов с уклоном к росту", - прогнозирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "До конца дня ожидаю движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2430-2490 пунктов. При сохранении положительного... фона выход к 2500 пунктам до пятницы считаю возможным", - делится Чернов. "В отсутствие негативных сюрпризов постепенное повышение может продолжиться в направлении верхней границы диапазона 2420-2480 пунктов по индексу Мосбиржи", - считают аналитики компании "Цифра брокер". Впрочем, рынок уже крайне перегрет с точки зрения ожиданий, при этом сохраняющиеся риски практически игнорируются, а значительная часть потенциального внешнеполитического позитива уже заложена в котировки, предупреждает Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам".
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
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рынок, акции, торги, мосбиржа, россия
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, РОССИЯ
15:50 20.10.2026
 
Рынок перегрет: аналитики оценили рост индекса Мосбиржи

Чернов: до конца дня движение индекса Мосбиржи будет в диапазоне 2430-2490 пунктов

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует днем вторника уверенный рост, чему способствует просто отсутствие негативных новостей, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.22 мск подскакивает на 1,47% относительно предыдущего закрытия, до 2 467,88 пункта.
Покупки российских акций продолжаются на ожиданиях смягчения внешних ограничений, а дополнительную поддержку сегодня оказывает подорожание нефти, комментирует Владимир Чернов из Freedom Global. Так, декабрьский фьючерс нефти марки Brent дорожает теми же темпами - на 1,52%, до 111,2 доллара за баррель.
В фокусе рынка — заявление президента США Трампа о потенциальной трехсторонней встрече лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Китае (18–19 ноября), добавляет Валерия Попова из ИК "Риком-траст". Она считает, что ожидания от такого формата переговоров подогревают настроения инвесторов
Поскольку на фондовом рынке преобладают позитивные настроения вследствие восходящего импульса нефтяного рынка, опережающую динамику демонстрирует отраслевой индекс нефти и газа, прибавляя 1,23%, а наиболее чувствительны к повышению нефтяных цен в том числе "Лукойл" и "Роснефть, отмечают аналитики компании "Цифра брокер".
В лидерах же роста стоимости — акции "Генетико" (+5,15%), ЛС" (+2,74 %), ДВМП (+2,39 %), "Эн+" (+2,08 %), "Русснефти" (+1,86 %). "Для "Русагро" (+1,77%) положительным отраслевым фоном могли стать опубликованные вчера данные РЖД. Экспортная погрузка зерна в сентябре выросла в 1,8 раза год к году, до 2,8 миллиона тонн", - добавляет Чернов.
В лидерах снижения котировок - акции "Фосагро" (−3,07 %), "Вуша" (−1,8%), "Ленты" (−0,59 %), "Юнипро" (−0,57 %), "Камаза" (−0,51%).
"Ориентир по индексу Мосбиржи на ближайшие две-три сессии оцениваем в диапазоне от 2440 до 2500 пунктов. Базовый сценарий предполагает консолидацию выше 2450 пунктов с уклоном к росту", - прогнозирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"До конца дня ожидаю движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2430-2490 пунктов. При сохранении положительного... фона выход к 2500 пунктам до пятницы считаю возможным", - делится Чернов. "В отсутствие негативных сюрпризов постепенное повышение может продолжиться в направлении верхней границы диапазона 2420-2480 пунктов по индексу Мосбиржи", - считают аналитики компании "Цифра брокер".
Впрочем, рынок уже крайне перегрет с точки зрения ожиданий, при этом сохраняющиеся риски практически игнорируются, а значительная часть потенциального внешнеполитического позитива уже заложена в котировки, предупреждает Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам".
 
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