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Россия не ждет чуда от властей США в вопросе санкций, заявил Лавров
Россия не ждет чуда от властей США в вопросе санкций, заявил Лавров - 20.10.2026, ПРАЙМ
Россия не ждет чуда от властей США в вопросе санкций, заявил Лавров
Россия не ожидает никакого чуда от администрации президента США Дональда Трампа в вопросе санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T20:00+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия не ожидает никакого чуда от администрации президента США Дональда Трампа в вопросе санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Что администрация Трампа? Почитайте, что они говорят... У нас есть информация, как они общаются с нашими соседями, друзьями, партнерами в Африке, в Латинской Америке. Никакого чуда мы не ожидаем", - сказал Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу, комментируя политику администрации Трампа по санкциям и пошлинам. По его словам, надо исходить из того, что США - в лучшем случае конкуренты и, как минимум, противники, которые к честной конкуренции не готовы. Лавров напомнил, что министр финансов США Скотт Бессент, комментируя договоренность России и США по дизельному топливу, заявил, что это лишь исключение из санкций, которые действуют и "никуда не денешься". "Надо полагаться только на себя", - добавил глава МИД РФ.
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мировая экономика, россия, сша, африка, латинская америка, дональд трамп, сергей лавров, скотт бессент, мид рф, санкции против рф
Мировая экономика, РОССИЯ, США, АФРИКА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Скотт Бессент, МИД РФ, санкции против РФ
Россия не ждет чуда от властей США в вопросе санкций, заявил Лавров
Лавров: Россия не ожидает от администрации Трампа никакого чуда в вопросе санкций
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия не ожидает никакого чуда от администрации президента США Дональда Трампа в вопросе санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Что администрация Трампа? Почитайте, что они говорят... У нас есть информация, как они общаются с нашими соседями, друзьями, партнерами в Африке, в Латинской Америке. Никакого чуда мы не ожидаем", - сказал Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу, комментируя политику администрации Трампа по санкциям и пошлинам.
По его словам, надо исходить из того, что США - в лучшем случае конкуренты и, как минимум, противники, которые к честной конкуренции не готовы. Лавров напомнил, что министр финансов США Скотт Бессент, комментируя договоренность России и США по дизельному топливу, заявил, что это лишь исключение из санкций, которые действуют и "никуда не денешься".
"Надо полагаться только на себя", - добавил глава МИД РФ.