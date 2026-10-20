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Россия не ждет чуда от властей США в вопросе санкций, заявил Лавров

Россия не ждет чуда от властей США в вопросе санкций, заявил Лавров - 20.10.2026, ПРАЙМ

Россия не ждет чуда от властей США в вопросе санкций, заявил Лавров

Россия не ожидает никакого чуда от администрации президента США Дональда Трампа в вопросе санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T20:00+0300

2026-10-20T20:00+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия не ожидает никакого чуда от администрации президента США Дональда Трампа в вопросе санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Что администрация Трампа? Почитайте, что они говорят... У нас есть информация, как они общаются с нашими соседями, друзьями, партнерами в Африке, в Латинской Америке. Никакого чуда мы не ожидаем", - сказал Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу, комментируя политику администрации Трампа по санкциям и пошлинам. По его словам, надо исходить из того, что США - в лучшем случае конкуренты и, как минимум, противники, которые к честной конкуренции не готовы. Лавров напомнил, что министр финансов США Скотт Бессент, комментируя договоренность России и США по дизельному топливу, заявил, что это лишь исключение из санкций, которые действуют и "никуда не денешься". "Надо полагаться только на себя", - добавил глава МИД РФ.

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африка

латинская америка

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