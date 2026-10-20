https://1prime.ru/20261020/sberbank-874421216.html

Сбербанк дорабатывает новую модель агентного ИИ

Сбербанк дорабатывает новую модель агентного ИИ - 20.10.2026, ПРАЙМ

Сбербанк дорабатывает новую модель агентного ИИ

Сбербанк дорабатывает новую модель агентного искусственного интеллекта и планирует представить ее в ноябре, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая перед... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T12:14+0300

2026-10-20T12:14+0300

2026-10-20T12:14+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Сбербанк дорабатывает новую модель агентного искусственного интеллекта и планирует представить ее в ноябре, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая перед студентами Сеченовского университета. "Сегодня век агентного ИИ. Мы сейчас находимся на стадии последних "докруток" нашей новой модели. Мы ее уже оттестировали, и перед выпуском она проходит тестирование на предмет разных лишних закруток, с тем чтобы она соответствовала и всем нашим базовым ценностям, но и не выступала в качестве хакера. Потому что модель достаточно сильная, ломает у нас в процессе испытания внутренние системы", - сказал он. Греф подчеркнул, что модели такого рода должны выпускаться безопасными, чтобы они не стали оружием против самих разработчиков. "По плану к середине ноября мы должны будем ее уже предоставить в эксплуатацию, а где-то к нашей конференции AIJ выпустим ее, и она в том числе должна быть очень сильной не только в части агентных функций, но и в части медицины", - сказал он. "По мере того, как будут появляться новые модели, мы будем делать шаг в развитии медицины", - отметил Греф. Он также рассказал, что при участии Сбербанка создано большое подразделение российских ученых, которые занимаются развитием ИИ для науки. "Если смотреть статистику прошлого года, то порядка 80% всех научных открытий было сделано с помощью ИИ", - сообщил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, банки, финансы, герман греф, сбербанк