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"Северсталь" за три квартала увеличила выпуск стали на 2%

"Северсталь" за три квартала увеличила выпуск стали на 2% - 20.10.2026, ПРАЙМ

"Северсталь" за три квартала увеличила выпуск стали на 2%

"Северсталь" по итогам первых трех кварталов текущего года увеличила выпуск стали на 2% в годовом выражении, до 8,24 миллиона тонн, производство чугуна выросло... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T11:18+0300

2026-10-20T11:18+0300

2026-10-20T12:27+0300

промышленность

северсталь

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. "Северсталь" по итогам первых трех кварталов текущего года увеличила выпуск стали на 2% в годовом выражении, до 8,24 миллиона тонн, производство чугуна выросло также на 2%, до 8,47 миллиона тонн, сообщила компания."Производство чугуна за девять месяцев 2026 года выросло на 2% г/г до 8,47 миллиона тонн, производство стали увеличилось на 2% г/г до 8,24 миллиона тонн на фоне низкой базы прошлого года из-за проведения крупных ремонтов", - сказано в сообщении.Продажи металлопродукции за январь-сентябрь составили 8,26 миллиона тонн, что практически соответствует уровню прошлого года. Так, реализация чугуна и слябов выросла на 13% - до 820 тысяч тонн, а коммерческой стали - на 4%, до 3,48 миллиона тонн. Продажи железной руды третьим лицам выросли на 63%, до 2,06 миллиона тонн.Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) составили 3,96 миллиона тонн, снизившись на 6% в годовом выражении, главным образом из-за спада спроса на трубы большого диаметра. Доля такой продукции в общем объеме реализации составила 48% (на 3 процентных пункта ниже, чем годом ранее).Согласно релизу, в третьем квартале выплавка стали осталась на уровне аналогичного периода 2025 года - 2,72 миллиона тонн. При этом производство чугуна увеличилось на 2%, до 2,74 миллиона тонн.Продажи металлопродукции в третьем квартале составили 2,61 миллиона тонн, снизившись на 9% в годовом выражении, в основном на фоне перенаправления полуфабрикатов на производство готовой продукции. Доля продукции ВДС выросла на 2 процентных пункта, до 52%, на фоне сокращения реализации полуфабрикатов.Первые признаки стабилизации отечественной отрасли черной металлургии "Северсталь" наблюдала во втором квартале текущего года, сообщал в июле генеральный директор компании Александр Шевелев.В феврале глава компании говорил, что "Северсталь" рассчитывает сохранить полную загрузку производства в текущем году и планирует произвести около 11,3 миллиона тонн стали.По итогам января-сентября прошлого года "Северсталь" произвела 8,06 миллиона тонн стали, чугуна - 8,29 миллиона тонн.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, северсталь