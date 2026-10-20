Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам 9 месяцев - 20.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261020/severstal-874416792.html
"Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам 9 месяцев
"Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам 9 месяцев - 20.10.2026, ПРАЙМ
"Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам 9 месяцев
"Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам первых девяти месяцев года вследствие отрицательного свободного денежного потока, сообщил генеральный... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:18+0300
2026-10-20T13:00+0300
бизнес
северсталь
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874416792.jpg?1792490400
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. "Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам первых девяти месяцев года вследствие отрицательного свободного денежного потока, сообщил генеральный директор компании Александр Шевелев."С учетом отрицательного свободного денежного потока по итогам девяти месяцев 2026 года мы приняли решение не распределять дивиденды за отчетный период", - приводятся его слова в сообщении компании.Шевелев пояснил, что это также позволит "Северстали" сконцентрировать ресурсы на завершении ключевых стратегических проектов и обеспечении долгосрочной финансовой устойчивости компании.Свободный денежный поток компании за 9 месяцев остался в отрицательных значениях и составил 27,577 миллиарда рублей, увеличившись на 26% по сравнению с минус 21,843 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года. Свободный денежный поток за третий квартал был положительным и вырос почти в 6 раз год к году, до 42,618 миллиарда рублей с 7,272 миллиарда рублей."Мы ожидаем, что с учетом продолжающейся реализации инвестиционной программы и сезонного фактора свободный денежный поток по итогам года останется отрицательным. При этом компания продолжит фокусироваться на снижении себестоимости, развитии продуктов с высокой добавленной стоимостью и своевременной реализации стратегических проектов, укрепляя свою долгосрочную конкурентоспособность", - добавил Шевелев.Согласно дивидендной политике, компания стремится выплачивать дивиденды ежеквартально на уровне 100% от свободного денежного потока при коэффициенте "чистый долг/EBITDA" ниже значения 0,5.В последний раз "Северсталь" выплачивала дивиденды по результатам третьего квартала 2024 года - в размере 49,06 рубля на акцию.ьтатам третьего квартала 2024 года - в размере 49,06 рубля на акцию.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, северсталь
Бизнес, Северсталь
11:18 20.10.2026 (обновлено: 13:00 20.10.2026)
 
"Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам 9 месяцев

"Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам первых девяти месяцев 2026 года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. "Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам первых девяти месяцев года вследствие отрицательного свободного денежного потока, сообщил генеральный директор компании Александр Шевелев.
"С учетом отрицательного свободного денежного потока по итогам девяти месяцев 2026 года мы приняли решение не распределять дивиденды за отчетный период", - приводятся его слова в сообщении компании.
Шевелев пояснил, что это также позволит "Северстали" сконцентрировать ресурсы на завершении ключевых стратегических проектов и обеспечении долгосрочной финансовой устойчивости компании.
Свободный денежный поток компании за 9 месяцев остался в отрицательных значениях и составил 27,577 миллиарда рублей, увеличившись на 26% по сравнению с минус 21,843 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года. Свободный денежный поток за третий квартал был положительным и вырос почти в 6 раз год к году, до 42,618 миллиарда рублей с 7,272 миллиарда рублей.
"Мы ожидаем, что с учетом продолжающейся реализации инвестиционной программы и сезонного фактора свободный денежный поток по итогам года останется отрицательным. При этом компания продолжит фокусироваться на снижении себестоимости, развитии продуктов с высокой добавленной стоимостью и своевременной реализации стратегических проектов, укрепляя свою долгосрочную конкурентоспособность", - добавил Шевелев.
Согласно дивидендной политике, компания стремится выплачивать дивиденды ежеквартально на уровне 100% от свободного денежного потока при коэффициенте "чистый долг/EBITDA" ниже значения 0,5.
В последний раз "Северсталь" выплачивала дивиденды по результатам третьего квартала 2024 года - в размере 49,06 рубля на акцию.ьтатам третьего квартала 2024 года - в размере 49,06 рубля на акцию.
 
БизнесСеверсталь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала