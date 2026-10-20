https://1prime.ru/20261020/severstal-874416792.html

"Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам 9 месяцев

"Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам 9 месяцев - 20.10.2026, ПРАЙМ

"Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам 9 месяцев

"Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам первых девяти месяцев года вследствие отрицательного свободного денежного потока, сообщил генеральный... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T11:18+0300

2026-10-20T11:18+0300

2026-10-20T13:00+0300

бизнес

северсталь

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874416792.jpg?1792490400

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. "Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам первых девяти месяцев года вследствие отрицательного свободного денежного потока, сообщил генеральный директор компании Александр Шевелев."С учетом отрицательного свободного денежного потока по итогам девяти месяцев 2026 года мы приняли решение не распределять дивиденды за отчетный период", - приводятся его слова в сообщении компании.Шевелев пояснил, что это также позволит "Северстали" сконцентрировать ресурсы на завершении ключевых стратегических проектов и обеспечении долгосрочной финансовой устойчивости компании.Свободный денежный поток компании за 9 месяцев остался в отрицательных значениях и составил 27,577 миллиарда рублей, увеличившись на 26% по сравнению с минус 21,843 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года. Свободный денежный поток за третий квартал был положительным и вырос почти в 6 раз год к году, до 42,618 миллиарда рублей с 7,272 миллиарда рублей."Мы ожидаем, что с учетом продолжающейся реализации инвестиционной программы и сезонного фактора свободный денежный поток по итогам года останется отрицательным. При этом компания продолжит фокусироваться на снижении себестоимости, развитии продуктов с высокой добавленной стоимостью и своевременной реализации стратегических проектов, укрепляя свою долгосрочную конкурентоспособность", - добавил Шевелев.Согласно дивидендной политике, компания стремится выплачивать дивиденды ежеквартально на уровне 100% от свободного денежного потока при коэффициенте "чистый долг/EBITDA" ниже значения 0,5.В последний раз "Северсталь" выплачивала дивиденды по результатам третьего квартала 2024 года - в размере 49,06 рубля на акцию.ьтатам третьего квартала 2024 года - в размере 49,06 рубля на акцию.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, северсталь