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Товарооборот между Россией и Оманом за семь месяцев вырос в 22 раза - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Товарооборот между Россией и Оманом за семь месяцев вырос в 22 раза
Товарооборот между Россией и Оманом за семь месяцев вырос в 22 раза - 20.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и Оманом за семь месяцев вырос в 22 раза
Товарооборот между Россией и Оманом за семь месяцев 2026 года вырос в 22 раза, до 1,5 миллиардов долларов, это максимальный показатель за 10 лет, заявил... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T13:47+0300
2026-10-20T13:47+0300
россия
оман
москва
сергей шойгу
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874426680.jpg?1792493227
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Оманом за семь месяцев 2026 года вырос в 22 раза, до 1,5 миллиардов долларов, это максимальный показатель за 10 лет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "По итогам семи месяцев текущего года взаимный товарооборот увеличился в 22 раза - до 1,5 миллиардов долларов. Это максимальный показатель за последние 10 лет", - сказал Шойгу на межведомственных консультациях с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Омана Идрисом Аль-Кинди в Москве. У Москвы и Маската есть все возможности для наращивания этой позитивной динамики и достижения новых рекордных показателей взаимной торговли, добавил Шойгу.
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россия, оман, москва, сергей шойгу
РОССИЯ, ОМАН, МОСКВА, Сергей Шойгу
13:47 20.10.2026
 
Товарооборот между Россией и Оманом за семь месяцев вырос в 22 раза

Шойгу: товарооборот между Россией и Оманом вырос в 22 раза за семь месяцев

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Оманом за семь месяцев 2026 года вырос в 22 раза, до 1,5 миллиардов долларов, это максимальный показатель за 10 лет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"По итогам семи месяцев текущего года взаимный товарооборот увеличился в 22 раза - до 1,5 миллиардов долларов. Это максимальный показатель за последние 10 лет", - сказал Шойгу на межведомственных консультациях с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Омана Идрисом Аль-Кинди в Москве.
У Москвы и Маската есть все возможности для наращивания этой позитивной динамики и достижения новых рекордных показателей взаимной торговли, добавил Шойгу.
 
РОССИЯОМАНМОСКВАСергей Шойгу
 
 
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