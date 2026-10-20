https://1prime.ru/20261020/shoygu-874426680.html

Товарооборот между Россией и Оманом за семь месяцев вырос в 22 раза

Товарооборот между Россией и Оманом за семь месяцев вырос в 22 раза - 20.10.2026, ПРАЙМ

Товарооборот между Россией и Оманом за семь месяцев вырос в 22 раза

Товарооборот между Россией и Оманом за семь месяцев 2026 года вырос в 22 раза, до 1,5 миллиардов долларов, это максимальный показатель за 10 лет, заявил... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T13:47+0300

2026-10-20T13:47+0300

2026-10-20T13:47+0300

россия

оман

москва

сергей шойгу

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Оманом за семь месяцев 2026 года вырос в 22 раза, до 1,5 миллиардов долларов, это максимальный показатель за 10 лет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "По итогам семи месяцев текущего года взаимный товарооборот увеличился в 22 раза - до 1,5 миллиардов долларов. Это максимальный показатель за последние 10 лет", - сказал Шойгу на межведомственных консультациях с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Омана Идрисом Аль-Кинди в Москве. У Москвы и Маската есть все возможности для наращивания этой позитивной динамики и достижения новых рекордных показателей взаимной торговли, добавил Шойгу.

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