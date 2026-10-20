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Производителю сырков "Ростагрокомплекс" грозит штраф до 500 тысяч рублей

Производителю сырков "Ростагрокомплекс" грозит штраф до 500 тысяч рублей - 20.10.2026, ПРАЙМ

Производителю сырков "Ростагрокомплекс" грозит штраф до 500 тысяч рублей

Производителю сырков "Ростагрокомплекс", действия которого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала нарушающими закон о конкуренции, грозит... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T16:00+0300

2026-10-20T16:00+0300

2026-10-20T16:03+0300

бизнес

максим шаскольский

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СОЧИ, 20 окт - ПРАЙМ. Производителю сырков "Ростагрокомплекс", действия которого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала нарушающими закон о конкуренции, грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, рассказал журналистам глава ведомства Максим Шаскольский. В марте ФАС России выдала предупреждение производителю творожных сырков "Ростагрокомплекс" за недобросовестную конкуренцию. В октябре служба признала действия компании недобросовестной конкуренцией. "От 100 до 500 тысяч, в зависимости от разных обстоятельств", - сказал Шаскольский, отвечая на вопрос, какое наказание грозит "Ростагрокомплексу". В марте к ФАС обратился правообладатель товарных знаков "Александров К. Б.", который указал, что его конкурент (ООО "Ростагрокомплекс") направил в торговые сети письма с требованием прекратить реализацию товаров заявителя. В обоснование требований "Ростагрокомплекс" заявил о наличии у него исключительных прав на товарный знак "Б. Ю. Александров", которые нарушаются заявителем. Прав на этот знак у компании не было.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, максим шаскольский