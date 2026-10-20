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Производителю сырков "Ростагрокомплекс" грозит штраф до 500 тысяч рублей - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Производителю сырков "Ростагрокомплекс" грозит штраф до 500 тысяч рублей
Производителю сырков "Ростагрокомплекс" грозит штраф до 500 тысяч рублей - 20.10.2026, ПРАЙМ
Производителю сырков "Ростагрокомплекс" грозит штраф до 500 тысяч рублей
Производителю сырков "Ростагрокомплекс", действия которого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала нарушающими закон о конкуренции, грозит... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T16:00+0300
2026-10-20T16:03+0300
бизнес
максим шаскольский
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874434847.jpg?1792501380
СОЧИ, 20 окт - ПРАЙМ. Производителю сырков "Ростагрокомплекс", действия которого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала нарушающими закон о конкуренции, грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, рассказал журналистам глава ведомства Максим Шаскольский. В марте ФАС России выдала предупреждение производителю творожных сырков "Ростагрокомплекс" за недобросовестную конкуренцию. В октябре служба признала действия компании недобросовестной конкуренцией. "От 100 до 500 тысяч, в зависимости от разных обстоятельств", - сказал Шаскольский, отвечая на вопрос, какое наказание грозит "Ростагрокомплексу". В марте к ФАС обратился правообладатель товарных знаков "Александров К. Б.", который указал, что его конкурент (ООО "Ростагрокомплекс") направил в торговые сети письма с требованием прекратить реализацию товаров заявителя. В обоснование требований "Ростагрокомплекс" заявил о наличии у него исключительных прав на товарный знак "Б. Ю. Александров", которые нарушаются заявителем. Прав на этот знак у компании не было.
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40
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бизнес, максим шаскольский
Бизнес, Максим Шаскольский
16:00 20.10.2026 (обновлено: 16:03 20.10.2026)
 
Производителю сырков "Ростагрокомплекс" грозит штраф до 500 тысяч рублей

Шаскольский: производителю сырков "Ростагрокомплекс" грозит штраф до 500 тысяч рублей

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СОЧИ, 20 окт - ПРАЙМ. Производителю сырков "Ростагрокомплекс", действия которого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала нарушающими закон о конкуренции, грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, рассказал журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.
В марте ФАС России выдала предупреждение производителю творожных сырков "Ростагрокомплекс" за недобросовестную конкуренцию. В октябре служба признала действия компании недобросовестной конкуренцией.
"От 100 до 500 тысяч, в зависимости от разных обстоятельств", - сказал Шаскольский, отвечая на вопрос, какое наказание грозит "Ростагрокомплексу".
В марте к ФАС обратился правообладатель товарных знаков "Александров К. Б.", который указал, что его конкурент (ООО "Ростагрокомплекс") направил в торговые сети письма с требованием прекратить реализацию товаров заявителя.
В обоснование требований "Ростагрокомплекс" заявил о наличии у него исключительных прав на товарный знак "Б. Ю. Александров", которые нарушаются заявителем. Прав на этот знак у компании не было.
 
БизнесМаксим Шаскольский
 
 
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