https://1prime.ru/20261020/shvejtsarija-874440346.html

В Швейцарии из-за жары расплавились почти сто участков ж/д путей

В Швейцарии из-за жары расплавились почти сто участков ж/д путей - 20.10.2026, ПРАЙМ

В Швейцарии из-за жары расплавились почти сто участков ж/д путей

Почти 100 участков железнодорожных путей в Швейцарии расплавились из-за жары летом 2026 года, это в четыре раза больше, чем в 2025 году, сообщила... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T18:26+0300

2026-10-20T18:26+0300

2026-10-20T18:26+0300

бизнес

швейцария

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ЖЕНЕВА, 20 окт – ПРАЙМ. Почти 100 участков железнодорожных путей в Швейцарии расплавились из-за жары летом 2026 года, это в четыре раза больше, чем в 2025 году, сообщила компания-оператор железных дорог SBB, общий ущерб от аномально жаркой погоды для городов оценивается в 1,3 миллиарда франков (15,7 миллиарда долларов). "Из-за летней жары 2026 года SBB зафиксировала 97 случаев деформации железнодорожных путей. Увеличение числа случаев повреждения рельсов не оказало влияния на безопасность движения поездов", - говорится в заявлении перевозчика. Отмечается, что это в четыре раза больше, чем в 2025 году. В компании отметили, что работают над долгосрочными мерами для решения этой проблемы на фоне потепления климата, включая использование бетонных, а не деревянных шпал, и создание рельсов, выдерживающих более высокие температуры. В компании также испытали окрашивание рельсов в белый цвет как средство борьбы с жарой, отметив, что поначалу охлаждающий эффект составлял в среднем около 4,5 градусов, но снижался по мере загрязнения путей. Как сообщала в сентябре газета Temps, ущерб от аномально жаркой погоды для швейцарских городов этим летом оценивается в 1,3 миллиарда франков (15,7 миллиарда долларов), в том числе из-за снижения выработки на фоне пониженной продуктивности сотрудников. "Согласно анализу рисков, проведенному Союзом швейцарских городов, в период с 2030 по 2035 год ожидается снижение экономической эффективности на 5,31% вследствие жары, наводнений, сильных дождей, ветра и засухи. Без учета уже имеющихся адаптационных возможностей этот показатель может достичь 7,32%", - указывает газета.

швейцария

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бизнес, швейцария