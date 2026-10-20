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В Швейцарии из-за жары расплавились почти сто участков ж/д путей - 20.10.2026, ПРАЙМ
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В Швейцарии из-за жары расплавились почти сто участков ж/д путей
В Швейцарии из-за жары расплавились почти сто участков ж/д путей - 20.10.2026, ПРАЙМ
В Швейцарии из-за жары расплавились почти сто участков ж/д путей
Почти 100 участков железнодорожных путей в Швейцарии расплавились из-за жары летом 2026 года, это в четыре раза больше, чем в 2025 году, сообщила... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T18:26+0300
2026-10-20T18:26+0300
бизнес
швейцария
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ЖЕНЕВА, 20 окт – ПРАЙМ. Почти 100 участков железнодорожных путей в Швейцарии расплавились из-за жары летом 2026 года, это в четыре раза больше, чем в 2025 году, сообщила компания-оператор железных дорог SBB, общий ущерб от аномально жаркой погоды для городов оценивается в 1,3 миллиарда франков (15,7 миллиарда долларов). "Из-за летней жары 2026 года SBB зафиксировала 97 случаев деформации железнодорожных путей. Увеличение числа случаев повреждения рельсов не оказало влияния на безопасность движения поездов", - говорится в заявлении перевозчика. Отмечается, что это в четыре раза больше, чем в 2025 году. В компании отметили, что работают над долгосрочными мерами для решения этой проблемы на фоне потепления климата, включая использование бетонных, а не деревянных шпал, и создание рельсов, выдерживающих более высокие температуры. В компании также испытали окрашивание рельсов в белый цвет как средство борьбы с жарой, отметив, что поначалу охлаждающий эффект составлял в среднем около 4,5 градусов, но снижался по мере загрязнения путей. Как сообщала в сентябре газета Temps, ущерб от аномально жаркой погоды для швейцарских городов этим летом оценивается в 1,3 миллиарда франков (15,7 миллиарда долларов), в том числе из-за снижения выработки на фоне пониженной продуктивности сотрудников. "Согласно анализу рисков, проведенному Союзом швейцарских городов, в период с 2030 по 2035 год ожидается снижение экономической эффективности на 5,31% вследствие жары, наводнений, сильных дождей, ветра и засухи. Без учета уже имеющихся адаптационных возможностей этот показатель может достичь 7,32%", - указывает газета.
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бизнес, швейцария
Бизнес, ШВЕЙЦАРИЯ
18:26 20.10.2026
 
В Швейцарии из-за жары расплавились почти сто участков ж/д путей

SBB: в Швейцарии из-за жары расплавились почти 100 участков железнодорожных путей

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ЖЕНЕВА, 20 окт – ПРАЙМ. Почти 100 участков железнодорожных путей в Швейцарии расплавились из-за жары летом 2026 года, это в четыре раза больше, чем в 2025 году, сообщила компания-оператор железных дорог SBB, общий ущерб от аномально жаркой погоды для городов оценивается в 1,3 миллиарда франков (15,7 миллиарда долларов).
"Из-за летней жары 2026 года SBB зафиксировала 97 случаев деформации железнодорожных путей. Увеличение числа случаев повреждения рельсов не оказало влияния на безопасность движения поездов", - говорится в заявлении перевозчика.
Отмечается, что это в четыре раза больше, чем в 2025 году.
В компании отметили, что работают над долгосрочными мерами для решения этой проблемы на фоне потепления климата, включая использование бетонных, а не деревянных шпал, и создание рельсов, выдерживающих более высокие температуры. В компании также испытали окрашивание рельсов в белый цвет как средство борьбы с жарой, отметив, что поначалу охлаждающий эффект составлял в среднем около 4,5 градусов, но снижался по мере загрязнения путей.
Как сообщала в сентябре газета Temps, ущерб от аномально жаркой погоды для швейцарских городов этим летом оценивается в 1,3 миллиарда франков (15,7 миллиарда долларов), в том числе из-за снижения выработки на фоне пониженной продуктивности сотрудников.
"Согласно анализу рисков, проведенному Союзом швейцарских городов, в период с 2030 по 2035 год ожидается снижение экономической эффективности на 5,31% вследствие жары, наводнений, сильных дождей, ветра и засухи. Без учета уже имеющихся адаптационных возможностей этот показатель может достичь 7,32%", - указывает газета.
 
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