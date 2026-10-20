https://1prime.ru/20261020/shvejtsarija-874440346.html
В Швейцарии из-за жары расплавились почти сто участков ж/д путей
В Швейцарии из-за жары расплавились почти сто участков ж/д путей - 20.10.2026, ПРАЙМ
В Швейцарии из-за жары расплавились почти сто участков ж/д путей
Почти 100 участков железнодорожных путей в Швейцарии расплавились из-за жары летом 2026 года, это в четыре раза больше, чем в 2025 году, сообщила... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T18:26+0300
2026-10-20T18:26+0300
2026-10-20T18:26+0300
бизнес
швейцария
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874440346.jpg?1792509984
ЖЕНЕВА, 20 окт – ПРАЙМ. Почти 100 участков железнодорожных путей в Швейцарии расплавились из-за жары летом 2026 года, это в четыре раза больше, чем в 2025 году, сообщила компания-оператор железных дорог SBB, общий ущерб от аномально жаркой погоды для городов оценивается в 1,3 миллиарда франков (15,7 миллиарда долларов).
"Из-за летней жары 2026 года SBB зафиксировала 97 случаев деформации железнодорожных путей. Увеличение числа случаев повреждения рельсов не оказало влияния на безопасность движения поездов", - говорится в заявлении перевозчика.
Отмечается, что это в четыре раза больше, чем в 2025 году.
В компании отметили, что работают над долгосрочными мерами для решения этой проблемы на фоне потепления климата, включая использование бетонных, а не деревянных шпал, и создание рельсов, выдерживающих более высокие температуры. В компании также испытали окрашивание рельсов в белый цвет как средство борьбы с жарой, отметив, что поначалу охлаждающий эффект составлял в среднем около 4,5 градусов, но снижался по мере загрязнения путей.
Как сообщала в сентябре газета Temps, ущерб от аномально жаркой погоды для швейцарских городов этим летом оценивается в 1,3 миллиарда франков (15,7 миллиарда долларов), в том числе из-за снижения выработки на фоне пониженной продуктивности сотрудников.
"Согласно анализу рисков, проведенному Союзом швейцарских городов, в период с 2030 по 2035 год ожидается снижение экономической эффективности на 5,31% вследствие жары, наводнений, сильных дождей, ветра и засухи. Без учета уже имеющихся адаптационных возможностей этот показатель может достичь 7,32%", - указывает газета.
швейцария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, швейцария
В Швейцарии из-за жары расплавились почти сто участков ж/д путей
SBB: в Швейцарии из-за жары расплавились почти 100 участков железнодорожных путей
ЖЕНЕВА, 20 окт – ПРАЙМ. Почти 100 участков железнодорожных путей в Швейцарии расплавились из-за жары летом 2026 года, это в четыре раза больше, чем в 2025 году, сообщила компания-оператор железных дорог SBB, общий ущерб от аномально жаркой погоды для городов оценивается в 1,3 миллиарда франков (15,7 миллиарда долларов).
"Из-за летней жары 2026 года SBB зафиксировала 97 случаев деформации железнодорожных путей. Увеличение числа случаев повреждения рельсов не оказало влияния на безопасность движения поездов", - говорится в заявлении перевозчика.
Отмечается, что это в четыре раза больше, чем в 2025 году.
В компании отметили, что работают над долгосрочными мерами для решения этой проблемы на фоне потепления климата, включая использование бетонных, а не деревянных шпал, и создание рельсов, выдерживающих более высокие температуры. В компании также испытали окрашивание рельсов в белый цвет как средство борьбы с жарой, отметив, что поначалу охлаждающий эффект составлял в среднем около 4,5 градусов, но снижался по мере загрязнения путей.
Как сообщала в сентябре газета Temps, ущерб от аномально жаркой погоды для швейцарских городов этим летом оценивается в 1,3 миллиарда франков (15,7 миллиарда долларов), в том числе из-за снижения выработки на фоне пониженной продуктивности сотрудников.
"Согласно анализу рисков, проведенному Союзом швейцарских городов, в период с 2030 по 2035 год ожидается снижение экономической эффективности на 5,31% вследствие жары, наводнений, сильных дождей, ветра и засухи. Без учета уже имеющихся адаптационных возможностей этот показатель может достичь 7,32%", - указывает газета.