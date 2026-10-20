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Силуанов оценил дефицит бюджета России в 2027-2029 годах - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Силуанов оценил дефицит бюджета России в 2027-2029 годах
Силуанов оценил дефицит бюджета России в 2027-2029 годах - 20.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов оценил дефицит бюджета России в 2027-2029 годах
Дефицит федерального бюджета РФ в проекте на 2027-2029 годы в среднем около 2% ВВП - небольшой в условиях концентрации ресурсов на глобальных задачах страны, в... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T12:59+0300
2026-10-20T12:59+0300
финансы
антон силуанов
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874424015.jpg?1792490398
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ в проекте на 2027-2029 годы в среднем около 2% ВВП - небольшой в условиях концентрации ресурсов на глобальных задачах страны, в странах G20 он составляет 5% ВВП, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов. "Сказали в начале - большой дефицит. Я бы здесь поспорил. В среднем дефицит на следующую трехлетку около 2% ВВП. Считаю, что в условиях, когда мы концентрируем ресурсы на глобальнейших задачах, которые стоят перед нашей страной, это небольшой дефицит", - сказал Силуанов на встрече с представителями фракции "Справедливая Россия". Силуанов привел в пример для сравнения страны G20. "Там средний дефицит составляет процентов пять. У нас два, и это позволяет нам держать невысокий долг, ну и соответственно, такая политика будет дальше продолжаться", - отметил он. Согласно внесенному проекту федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы, дефицит бюджета РФ на предстоящие три года планируется на уровне около 2% ВВП.
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финансы, антон силуанов
Финансы, Антон Силуанов
12:59 20.10.2026
 
Силуанов оценил дефицит бюджета России в 2027-2029 годах

Силуанов: дефицит бюджета на 2027-2029 годы в среднем около 2% ВВП

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ в проекте на 2027-2029 годы в среднем около 2% ВВП - небольшой в условиях концентрации ресурсов на глобальных задачах страны, в странах G20 он составляет 5% ВВП, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Сказали в начале - большой дефицит. Я бы здесь поспорил. В среднем дефицит на следующую трехлетку около 2% ВВП. Считаю, что в условиях, когда мы концентрируем ресурсы на глобальнейших задачах, которые стоят перед нашей страной, это небольшой дефицит", - сказал Силуанов на встрече с представителями фракции "Справедливая Россия".
Силуанов привел в пример для сравнения страны G20. "Там средний дефицит составляет процентов пять. У нас два, и это позволяет нам держать невысокий долг, ну и соответственно, такая политика будет дальше продолжаться", - отметил он.
Согласно внесенному проекту федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы, дефицит бюджета РФ на предстоящие три года планируется на уровне около 2% ВВП.
 
ФинансыАнтон Силуанов
 
 
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