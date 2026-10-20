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Силуанов оценил дефицит бюджета России в 2027-2029 годах

Силуанов оценил дефицит бюджета России в 2027-2029 годах - 20.10.2026, ПРАЙМ

Силуанов оценил дефицит бюджета России в 2027-2029 годах

Дефицит федерального бюджета РФ в проекте на 2027-2029 годы в среднем около 2% ВВП - небольшой в условиях концентрации ресурсов на глобальных задачах страны, в... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T12:59+0300

2026-10-20T12:59+0300

2026-10-20T12:59+0300

финансы

антон силуанов

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ в проекте на 2027-2029 годы в среднем около 2% ВВП - небольшой в условиях концентрации ресурсов на глобальных задачах страны, в странах G20 он составляет 5% ВВП, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов. "Сказали в начале - большой дефицит. Я бы здесь поспорил. В среднем дефицит на следующую трехлетку около 2% ВВП. Считаю, что в условиях, когда мы концентрируем ресурсы на глобальнейших задачах, которые стоят перед нашей страной, это небольшой дефицит", - сказал Силуанов на встрече с представителями фракции "Справедливая Россия". Силуанов привел в пример для сравнения страны G20. "Там средний дефицит составляет процентов пять. У нас два, и это позволяет нам держать невысокий долг, ну и соответственно, такая политика будет дальше продолжаться", - отметил он. Согласно внесенному проекту федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы, дефицит бюджета РФ на предстоящие три года планируется на уровне около 2% ВВП.

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финансы, антон силуанов