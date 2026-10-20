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"Соллерс" начал серийное производство автобусов Sollers SF7 - 20.10.2026, ПРАЙМ
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"Соллерс" начал серийное производство автобусов Sollers SF7
"Соллерс" начал серийное производство автобусов Sollers SF7 - 20.10.2026, ПРАЙМ
"Соллерс" начал серийное производство автобусов Sollers SF7
Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" начала серийное производство семейства легких коммерческих автомобилей Sollers SF7, в которое вошли... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T18:17+0300
2026-10-20T18:17+0300
бизнес
россия
рустам минниханов
соллерс
sollers
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" начала серийное производство семейства легких коммерческих автомобилей Sollers SF7, в которое вошли пассажирские автобусы вместимостью до 22 человек и цельнометаллические фургоны, на заводе "Соллерс Алабуга", сообщила пресс-служба концерна. "Группа "Соллерс" запустила производство линейки легких коммерческих автомобилей Sollers SF7 (СФ7) на предприятии в Елабуге. Первые серийные экземпляры сошли с конвейера "Соллерс Алабуга" в присутствии Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и председателя Совета директоров ПАО "Соллерс" Адиля Ширинова", - говорится в сообщении. Отмечается, что в модельную линейку вошли цельнометаллический фургон полной массой до 5,5 тонны и пассажирские автобусы вместимостью до 22 человек. Автомобили в базовой комплектации оснащаются системой мультимедиа, кондиционером, двумя подушками безопасности и системами стабилизации ABS и ESP. Sollers SF7 оснащается дизельным двигателем объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил, а также механической 6-ступенчатой коробкой передач. Производство агрегатов осуществляется на заводах "Соллерса" в Елабуге и Заволжье. "С запуском Sollers SF7 мы завершаем формирование модельного ряда легких коммерческих автомобилей "Соллерс", который теперь максимально охватывает все возможные потребности бизнеса в этом сегменте. Уверены, что Sollers SF7 будет востребован и на рынке пассажирских перевозок, и в грузоперевозках благодаря уникальному сочетанию повышенной вместимости, практичности и удобных для города габаритов", - отметил Ширинов.
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бизнес, россия, рустам минниханов, соллерс, sollers
Бизнес, РОССИЯ, Рустам Минниханов, Соллерс, Sollers
18:17 20.10.2026
 
"Соллерс" начал серийное производство автобусов Sollers SF7

"Соллерс" начал серийное производство легких коммерческих автомобилей Sollers SF7

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" начала серийное производство семейства легких коммерческих автомобилей Sollers SF7, в которое вошли пассажирские автобусы вместимостью до 22 человек и цельнометаллические фургоны, на заводе "Соллерс Алабуга", сообщила пресс-служба концерна.
"Группа "Соллерс" запустила производство линейки легких коммерческих автомобилей Sollers SF7 (СФ7) на предприятии в Елабуге. Первые серийные экземпляры сошли с конвейера "Соллерс Алабуга" в присутствии Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и председателя Совета директоров ПАО "Соллерс" Адиля Ширинова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в модельную линейку вошли цельнометаллический фургон полной массой до 5,5 тонны и пассажирские автобусы вместимостью до 22 человек. Автомобили в базовой комплектации оснащаются системой мультимедиа, кондиционером, двумя подушками безопасности и системами стабилизации ABS и ESP.
Sollers SF7 оснащается дизельным двигателем объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил, а также механической 6-ступенчатой коробкой передач. Производство агрегатов осуществляется на заводах "Соллерса" в Елабуге и Заволжье.
"С запуском Sollers SF7 мы завершаем формирование модельного ряда легких коммерческих автомобилей "Соллерс", который теперь максимально охватывает все возможные потребности бизнеса в этом сегменте. Уверены, что Sollers SF7 будет востребован и на рынке пассажирских перевозок, и в грузоперевозках благодаря уникальному сочетанию повышенной вместимости, практичности и удобных для города габаритов", - отметил Ширинов.
 
БизнесРОССИЯРустам МиннихановСоллерсSollers
 
 
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