https://1prime.ru/20261020/sollers-874439896.html

"Соллерс" начал серийное производство автобусов Sollers SF7

"Соллерс" начал серийное производство автобусов Sollers SF7 - 20.10.2026, ПРАЙМ

"Соллерс" начал серийное производство автобусов Sollers SF7

Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" начала серийное производство семейства легких коммерческих автомобилей Sollers SF7, в которое вошли... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T18:17+0300

2026-10-20T18:17+0300

2026-10-20T18:17+0300

бизнес

россия

рустам минниханов

соллерс

sollers

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" начала серийное производство семейства легких коммерческих автомобилей Sollers SF7, в которое вошли пассажирские автобусы вместимостью до 22 человек и цельнометаллические фургоны, на заводе "Соллерс Алабуга", сообщила пресс-служба концерна. "Группа "Соллерс" запустила производство линейки легких коммерческих автомобилей Sollers SF7 (СФ7) на предприятии в Елабуге. Первые серийные экземпляры сошли с конвейера "Соллерс Алабуга" в присутствии Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и председателя Совета директоров ПАО "Соллерс" Адиля Ширинова", - говорится в сообщении. Отмечается, что в модельную линейку вошли цельнометаллический фургон полной массой до 5,5 тонны и пассажирские автобусы вместимостью до 22 человек. Автомобили в базовой комплектации оснащаются системой мультимедиа, кондиционером, двумя подушками безопасности и системами стабилизации ABS и ESP. Sollers SF7 оснащается дизельным двигателем объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил, а также механической 6-ступенчатой коробкой передач. Производство агрегатов осуществляется на заводах "Соллерса" в Елабуге и Заволжье. "С запуском Sollers SF7 мы завершаем формирование модельного ряда легких коммерческих автомобилей "Соллерс", который теперь максимально охватывает все возможные потребности бизнеса в этом сегменте. Уверены, что Sollers SF7 будет востребован и на рынке пассажирских перевозок, и в грузоперевозках благодаря уникальному сочетанию повышенной вместимости, практичности и удобных для города габаритов", - отметил Ширинов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рустам минниханов, соллерс, sollers