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"Распадская" в случае закрытия шахт предложит сотрудникам трудоустройство

"Распадская" в случае закрытия шахт предложит сотрудникам трудоустройство - 20.10.2026, ПРАЙМ

"Распадская" в случае закрытия шахт предложит сотрудникам трудоустройство

Угольная компания "Распадская" в случае принятия решения о закрытии старых нерентабельных шахт предложит своим сотрудникам трудоустройство на другие свои... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T15:14+0300

2026-10-20T15:14+0300

2026-10-20T15:21+0300

промышленность

кемеровская область

тува

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КЕМЕРОВО, 20 окт – ПРАЙМ. Угольная компания "Распадская" в случае принятия решения о закрытии старых нерентабельных шахт предложит своим сотрудникам трудоустройство на другие свои предприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Вице-президент компании Станислав Кузнецов во время доклада на международном форуме "Российская энергетическая неделя" сообщал, что "Распадская" планирует закрытие старых нерентабельных шахт, в то же время намеревается увеличить действующие лавы, где должна использоваться действующая инфраструктура, а также увеличить открытую угледобычу. "Стратегия Распадской угольной компании ориентирована на сохранение кадрового потенциала и удержание сотрудников, поэтому в случае принятия решения о консервации актива, сотрудникам будет предложено трудоустройство на других предприятиях компании", – сказали в пресс-службе в ответ на вопрос о том, какая помощь будет оказана горнякам в случае закрытия шахт. Группа "Распадская" - лидер российского рынка и один из крупных международных экспортеров коксующегося угля. Объединяет предприятия единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области и Туве: семь шахт, два разреза, три обогатительные фабрики, предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.

кемеровская область

тува

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промышленность, кемеровская область, тува