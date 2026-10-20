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Совет директоров "Сибура" обсудит ход работ на Амурском ГХК - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Совет директоров "Сибура" обсудит ход работ на Амурском ГХК
Совет директоров "Сибура" обсудит ход работ на Амурском ГХК - 20.10.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Сибура" обсудит ход работ на Амурском ГХК
Совет директоров "Сибура" 20 октября обсудит ход проведения работ на Амурском газохимическом комплексе, сообщила компания. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T19:23+0300
2026-10-20T19:33+0300
россия
сибур
sinopec
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874442977.jpg?1792513999
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Сибура" 20 октября обсудит ход проведения работ на Амурском газохимическом комплексе, сообщила компания. "Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.10.2026... Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О ходе проведения работ на Амурском газохимическом комплексе", - говорится в сообщении. Амурский ГХК 25 августа сообщил о возгорании на территории площадки строительства, очаги были ликвидированы на следующий день. По информации предприятия, после завершения поисково-спасательных работ подтверждена гибель 15 человек, в том числе одного гражданина России и 14 иностранных граждан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Амурский ГХК - совместный проект "Сибура" (60%) и китайской Sinopec (40%). Предполагалось, что АГХК, который станет одним из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена, будет частично запущен в этом году, а на полную мощность выйдет в 2027 году.
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40
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192
40
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40
россия, сибур, sinopec
РОССИЯ, Сибур, Sinopec
19:23 20.10.2026 (обновлено: 19:33 20.10.2026)
 
Совет директоров "Сибура" обсудит ход работ на Амурском ГХК

Совет директоров "Сибура" 20 октября обсудит ход проведения работ на Амурском ГХК

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Сибура" 20 октября обсудит ход проведения работ на Амурском газохимическом комплексе, сообщила компания.
"Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.10.2026... Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О ходе проведения работ на Амурском газохимическом комплексе", - говорится в сообщении.
Амурский ГХК 25 августа сообщил о возгорании на территории площадки строительства, очаги были ликвидированы на следующий день. По информации предприятия, после завершения поисково-спасательных работ подтверждена гибель 15 человек, в том числе одного гражданина России и 14 иностранных граждан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
Амурский ГХК - совместный проект "Сибура" (60%) и китайской Sinopec (40%). Предполагалось, что АГХК, который станет одним из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена, будет частично запущен в этом году, а на полную мощность выйдет в 2027 году.
 
РОССИЯСибурSinopec
 
 
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