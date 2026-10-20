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Отношения между США и Украиной достигли нового минимума, сообщили AP - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Отношения между США и Украиной достигли нового минимума, сообщили AP
Отношения между США и Украиной достигли нового минимума, сообщили AP - 20.10.2026, ПРАЙМ
Отношения между США и Украиной достигли нового минимума, сообщили AP
Отношения между США и Украиной достигли нового минимума и приближаются к возможному разрыву, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T13:42+0300
2026-10-20T13:42+0300
мировая экономика
сша
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Отношения между США и Украиной достигли нового минимума и приближаются к возможному разрыву, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Отношения США и Украины, похоже, достигли нового минимума... Союз США и Украины быстро кренится к возможной точке разрыва", - говорится в материале. Отношения президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского находятся в своей самой низкой точке с момента их перепалки в Белом доме в феврале 2025 года, отмечала ранее газета Wall Street Journal. После договоренностей США и России о поставках дизтоплива Зеленский позволил себе ряд нелестных высказываний в адрес американского лидера, на поддержке которого во многом держится финансирование Украины. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. При этом Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, отказывается проводить выборы. В понедельник Трамп заявил, что Зеленский не хочет и, возможно, никогда не хотел завершения конфликта на Украине.
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мировая экономика, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп
Мировая экономика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
13:42 20.10.2026
 
Отношения между США и Украиной достигли нового минимума, сообщили AP

AP: отношения США и Украины достигли нового минимума и приближаются к разрыву

© AFP / Nicholas Kamm%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2026
© AFP / Nicholas Kamm
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Отношения между США и Украиной достигли нового минимума и приближаются к возможному разрыву, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Отношения США и Украины, похоже, достигли нового минимума... Союз США и Украины быстро кренится к возможной точке разрыва", - говорится в материале.
Отношения президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского находятся в своей самой низкой точке с момента их перепалки в Белом доме в феврале 2025 года, отмечала ранее газета Wall Street Journal. После договоренностей США и России о поставках дизтоплива Зеленский позволил себе ряд нелестных высказываний в адрес американского лидера, на поддержке которого во многом держится финансирование Украины.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. При этом Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, отказывается проводить выборы. В понедельник Трамп заявил, что Зеленский не хочет и, возможно, никогда не хотел завершения конфликта на Украине.
 
Мировая экономикаСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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