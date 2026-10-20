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Число новостроек в США в сентябре неожиданно снизилось к августу

Число новостроек в США в сентябре неожиданно снизилось к августу - 20.10.2026, ПРАЙМ

Число новостроек в США в сентябре неожиданно снизилось к августу

Количество новых домов в США, строительство которых было начато в сентябре, опустилось на 5,2% по сравнению с пересмотренным показателем августа в 1,288... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T15:50+0300

2026-10-20T15:50+0300

2026-10-20T15:56+0300

мировая экономика

недвижимость

сша

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в сентябре, опустилось на 5,2% по сравнению с пересмотренным показателем августа в 1,288 миллиона - до 1,221 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя - до 1,3 миллиона с изначального уровня августа в 1,275 миллиона.В годовом выражении число новых домов в США в отчетном месяце снизилось на 7,4%.Число разрешений на строительство в США опустилось в сентябре на 0,2% к пересмотренному показателю августа - до 1,4 миллиона. Аналитики ожидали показателя на отметке 1,39 миллиона разрешений. В годовом выражении значение снизилось на 3%.Объем продаж нового жилья (New Home Sales) - важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд.Таким образом динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, недвижимость, сша