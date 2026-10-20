https://1prime.ru/20261020/starlink-874446948.html
Зеленский рассказал, когда восстановится работа Starlink на Украине
Зеленский рассказал, когда восстановится работа Starlink на Украине - 20.10.2026, ПРАЙМ
Зеленский рассказал, когда восстановится работа Starlink на Украине
Владимир Зеленский утверждает, что после его разговора с госсекретарем США Марко Рубио работа системы спутникового интернета Starlink на Украине может... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T22:00+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что после его разговора с госсекретарем США Марко Рубио работа системы спутникового интернета Starlink на Украине может восстановиться в течение 48 часов. "Еще утром по дороге в Осло я поговорил с госсекретарем Рубио. Мы говорили о чувствительных вопросах, таких как связь, Starlink, перехватчики, разведданные... И мы решили, что, возможно, через 48 часов у нас снова будет связь", - сказал Зеленский в ходе пресс-конференции в Осло. Власти Норвегии во вторник подтвердили проведение встречи с Зеленским, президентом Финляндии Александром Стуббом и спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Осло, зять американского лидера Джаред Кушнер должен был подключиться к переговорам онлайн. Бывший замминистра обороны Украины Сергей Стерненко заявил 14 октября, что работа терминалов спутниковой связи Starlink ночью была ограничена. По его словам, при движении со скоростью более 160 километров в час связь начинала пропадать, что помешало ВСУ. Позднее он заявил о снижении ограничения до 60 километров в час. В октябре издание Politico писало, что США могут оставить Киев без американских разведданных и доступа к Starlink. Эта публикация появилась вскоре после того, как Трамп раскритиковал Зеленского, заявив, что тот создает проблемы для всего мира. Американский лидер также выразил мнение, что Украине нужен лидер, который сможет договориться с Россией.
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Технологии, США, УКРАИНА, НОРВЕГИЯ, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Александр Стубб, Starlink, ВСУ
Зеленский рассказал, когда восстановится работа Starlink на Украине
Зеленский: работа Starlink на Украине может восстановиться в течение 48 часов
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что после его разговора с госсекретарем США Марко Рубио работа системы спутникового интернета Starlink на Украине может восстановиться в течение 48 часов.
"Еще утром по дороге в Осло я поговорил с госсекретарем Рубио. Мы говорили о чувствительных вопросах, таких как связь, Starlink, перехватчики, разведданные... И мы решили, что, возможно, через 48 часов у нас снова будет связь", - сказал Зеленский в ходе пресс-конференции в Осло.
Власти Норвегии во вторник подтвердили проведение встречи с Зеленским, президентом Финляндии Александром Стуббом и спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Осло, зять американского лидера Джаред Кушнер должен был подключиться к переговорам онлайн.
Бывший замминистра обороны Украины Сергей Стерненко заявил 14 октября, что работа терминалов спутниковой связи Starlink ночью была ограничена. По его словам, при движении со скоростью более 160 километров в час связь начинала пропадать, что помешало ВСУ. Позднее он заявил о снижении ограничения до 60 километров в час.
В октябре издание Politico писало, что США могут оставить Киев без американских разведданных и доступа к Starlink. Эта публикация появилась вскоре после того, как Трамп раскритиковал Зеленского, заявив, что тот создает проблемы для всего мира. Американский лидер также выразил мнение, что Украине нужен лидер, который сможет договориться с Россией.