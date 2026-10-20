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Аргументов для снижения ключевой ставки у ЦБ сейчас нет

Аргументов для снижения ключевой ставки у ЦБ сейчас нет - 20.10.2026, ПРАЙМ

Аргументов для снижения ключевой ставки у ЦБ сейчас нет

На ближайшем заседании Совета директоров ЦБ с вероятностью 90% сохранит ключевую ставку на уровне 14%. Повышение маловероятно, а аргументов для снижения у... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T05:05+0300

2026-10-20T05:05+0300

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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. На ближайшем заседании Совета директоров ЦБ с вероятностью 90% сохранит ключевую ставку на уровне 14%. Повышение маловероятно, а аргументов для снижения у регулятора сейчас нет. Разберемся, почему.Топливный кризис — следствие выпадения мощностей нефтепереработки. Атаки на склады маркетплейсов — прямое уничтожение товарных запасов и логистики на сотни миллиардов рублей. Ни то, ни другое не связано с перегревом спроса. Никакая ставка не восстановит НПЗ и не отстроит склады быстрее — она лишь сделает это восстановление дороже. Бороться с такими шоками монетарными методами, когда ставка и так высока, нецелесообразно. А в условиях слабой экономики — тем более.Тарифы, об индексации которых объявили давно, ЦБ уже учитывал в прошлых решениях. Это видно по разнице между ставкой и инфляцией: даже после скачка годовой инфляции до 7,2% реальная ставка остается около 7%.Но ЦБ наверняка сошлется на инфляционные ожидания. Они высоки и впервые за долгое время превысили ключевую ставку: в июле ожидания населения были 14,7%, в сентябре — 14,2% при ставке 14%. Вообще-то это нормально: так было почти всегда с февраля 2015-го по февраль 2022 года — и именно на этот период пришлись рекордно низкие значения инфляции. Но сейчас ЦБ, скорее всего, воспримет это как сигнал о недостаточной жесткости ДКП.Показательно другое. То, что ожидания остаются столь высокими после трех лет крайне высоких реальных ставок, говорит об ограниченности возможностей ДКП. Ожидания населения формируются ценами на бензин, тарифами и продуктами, а также внешним фоном — тем, на что ставка почти не влияет. Подавляющее большинство проинфляционных факторов сейчас — на стороне предложения.В этих условиях важнее сосредоточиться на точечных мерах вместе с правительством: ускорить восстановление нефтепереработки, расширить страховую защиту инфраструктуры через Российскую Национальную перестраховочную компанию, а не давить на спрос. Да, снижение ставки может дать некоторый рост инфляции. Но если этого не делать, потери для экономики от ухудшения положения бизнеса могут оказаться куда выше, чем выигрыш от того, что рост цен окажется чуть меньше (хотя он все равно будет).Текущий прогноз ЦБ по инфляции на конец года — 6–7%, Минэкономразвития — 6,8%. Мы ожидаем 7,0–7,5%, причем риски смещены вверх. Ключевые факторы: топливо, тарифы, потери складской инфраструктуры, удлинение транспортных плеч. Сложная ситуация с южными портами заставляет переключать грузопотоки на более длинные и дорогие маршруты, и эти издержки переносятся в цены.Важен и эффект базы. В конце прошлого года инфляция была аномально низкой: бизнес распродавал запасы перед повышением НДС, а перенос налога в цены сместился на январь. Поэтому даже при умеренных месячных темпах годовая инфляция к концу года будет скорее подрастать.Базовый сценарий — сохранение ставки на 14% и в октябре, и в декабре. Средний уровень в 2026 году составит 14,6%, что соответствует верхней границе июльского прогноза ЦБ (14,5–14,6%). Повышать ставку ЦБ вряд ли будет готов — как из-за экономической ситуации, так и из-за действий Минфина. В проекте бюджета первичный дефицит сокращается с 2% ВВП до 0,6% ВВП в 2027 году — это даже ниже, чем закладывал ЦБ.Повышение ставки на фоне бюджетной консолидации выглядело бы раскоординацией. Но и снижать ЦБ вряд ли будет готов, если не появятся новые дезинфляционные факторы. Не исключено снижение на 0,25 п.п. в декабре, но на среднегодовой уровень это почти не повлияет.Ожидаем, что ЦБ снова повысит прогноз по инфляции — как на этот год, так и на следующий. Это не укрепляет доверия ни к его цели, ни к политике по ее достижению — и само становится фактором роста инфляционных ожиданий. На этот год более вероятен диапазон 6,5–7,5%, на следующий — 4,0–5,0%. Если это произойдет, возникнет несоответствие с прогнозом Минэкономразвития (4%), заложенным в бюджет.Автор: Сергей Заверский, начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований, к.э.н.

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Заверский Сергей https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/10/874329466_0:0:602:602_100x100_80_0_0_20ff842186eab6d1543d130ad4033337.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Заверский Сергей https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/10/874329466_0:0:602:602_100x100_80_0_0_20ff842186eab6d1543d130ad4033337.jpg

мнения аналитиков, финансы, банки, ключевая ставка, прогноз по ключевой ставке цб