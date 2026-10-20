https://1prime.ru/20261020/strany-874422657.html
Страны ШОС создадут цифровую платформу для грузовых перевозок
Страны ШОС создадут цифровую платформу для грузовых перевозок - 20.10.2026, ПРАЙМ
Страны ШОС создадут цифровую платформу для грузовых перевозок
Главы правительств стран ШОС по итогам заседания в столице Таджикистана Душанбе подписали концепцию создания цифровой платформы объединения для развития... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T12:41+0300
2026-10-20T12:41+0300
2026-10-20T12:53+0300
мировая экономика
душанбе
михаил мишустин
шос
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874422657.jpg?1792490028
ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Главы правительств стран ШОС по итогам заседания в столице Таджикистана Душанбе подписали концепцию создания цифровой платформы объединения для развития международных мультимодальных грузовых перевозок, передает корреспондент РИА Новости. Заседание Совета глав правительств стран ШОС состоялось во вторник в Душанбе. Российскую делегацию возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин. Также по итогам заседания было пописано совместное коммюнике и план мероприятий на 2026-2030 годы по реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС. Кроме того, было подписано положение о Банке данных инвестиционных проектов в сфере промышленности.
душанбе
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, душанбе, михаил мишустин, шос
Мировая экономика, Душанбе, Михаил Мишустин, ШОС
Страны ШОС создадут цифровую платформу для грузовых перевозок
Главы правительств стран ШОС подписали концепцию цифровой платформы для грузовых перевозок
ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Главы правительств стран ШОС по итогам заседания в столице Таджикистана Душанбе подписали концепцию создания цифровой платформы объединения для развития международных мультимодальных грузовых перевозок, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание Совета глав правительств стран ШОС состоялось во вторник в Душанбе. Российскую делегацию возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Также по итогам заседания было пописано совместное коммюнике и план мероприятий на 2026-2030 годы по реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС.
Кроме того, было подписано положение о Банке данных инвестиционных проектов в сфере промышленности.