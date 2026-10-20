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Страны ШОС создадут цифровую платформу для грузовых перевозок - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Страны ШОС создадут цифровую платформу для грузовых перевозок
Страны ШОС создадут цифровую платформу для грузовых перевозок - 20.10.2026, ПРАЙМ
Страны ШОС создадут цифровую платформу для грузовых перевозок
Главы правительств стран ШОС по итогам заседания в столице Таджикистана Душанбе подписали концепцию создания цифровой платформы объединения для развития... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T12:41+0300
2026-10-20T12:53+0300
мировая экономика
душанбе
михаил мишустин
шос
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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Главы правительств стран ШОС по итогам заседания в столице Таджикистана Душанбе подписали концепцию создания цифровой платформы объединения для развития международных мультимодальных грузовых перевозок, передает корреспондент РИА Новости. Заседание Совета глав правительств стран ШОС состоялось во вторник в Душанбе. Российскую делегацию возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин. Также по итогам заседания было пописано совместное коммюнике и план мероприятий на 2026-2030 годы по реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС. Кроме того, было подписано положение о Банке данных инвестиционных проектов в сфере промышленности.
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мировая экономика, душанбе, михаил мишустин, шос
Мировая экономика, Душанбе, Михаил Мишустин, ШОС
12:41 20.10.2026 (обновлено: 12:53 20.10.2026)
 
Страны ШОС создадут цифровую платформу для грузовых перевозок

Главы правительств стран ШОС подписали концепцию цифровой платформы для грузовых перевозок

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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Главы правительств стран ШОС по итогам заседания в столице Таджикистана Душанбе подписали концепцию создания цифровой платформы объединения для развития международных мультимодальных грузовых перевозок, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание Совета глав правительств стран ШОС состоялось во вторник в Душанбе. Российскую делегацию возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Также по итогам заседания было пописано совместное коммюнике и план мероприятий на 2026-2030 годы по реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС.
Кроме того, было подписано положение о Банке данных инвестиционных проектов в сфере промышленности.
 
Мировая экономикаДушанбеМихаил МишустинШОС
 
 
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