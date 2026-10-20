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Верховный суд не признал ввод кода из смс согласием на кредит

Верховный суд не признал ввод кода из смс согласием на кредит - 20.10.2026, ПРАЙМ

Верховный суд не признал ввод кода из смс согласием на кредит

Верховный суд России не признал ввод кода из смс достаточным согласием на оформление кредита, вся сумма которого незамедлительно переводится на чужой счет,... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T12:07+0300

2026-10-20T12:07+0300

2026-10-20T12:12+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Верховный суд России не признал ввод кода из смс достаточным согласием на оформление кредита, вся сумма которого незамедлительно переводится на чужой счет, следует из определения высшей судебной инстанции в распоряжении РИА Новости. Поводом стало дело по иску жителя Москвы, который добивался аннулирования кредитного договора. Со слов истца, в результате передачи телефонным мошенникам кода из смс-сообщения на него оформили кредит с последующим переводом денег третьему лицу. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону банка, считая, что у него были все основания полагать, что истец действовал самостоятельно, вводя коды из смс при дистанционном оформлении кредитного договора в январе 2022 года. Заемщик настаивал, что не выражал волеизъявления на заключение кредитного договора, и обратился с жалобой в Верховный суд. Высшая судебная инстанция изучила его доводы и поддержала истца. Суд со ссылкой на позицию Конституционного суда отметил, что банку следует принимать повышенные меры предосторожности, если кредит оформляется дистанционно и незамедлительно поступает требование о перечислении кредитных денежных средств в пользу третьего лица. Согласно материалам дела, между операциями по зачислению 751 тысячи рублей на счет заемщика и перечислению всей суммы прошло менее пяти минут, отмечается в документе. "Банку надлежало установить, что порядок подписания договора соблюден, то есть убедиться, что намерение заключить договор исходит от надлежащего лица, и обеспечить безопасность дистанционного предоставления услуг, идентифицировать клиента надлежащим образом. В этой связи суду первой инстанции надлежало установить, действовал ли банк с достаточной степенью заботливости и осмотрительности, которые ожидались от него как от профессионального участника гражданского оборота. Допущенные судом первой инстанции нарушения норм права судами апелляционной и кассационной инстанций не исправлены", - говорится в определении Верховного суда. Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ отменила определения апелляционной и кассационной инстанций и направила дело на новое апелляционное рассмотрение.

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