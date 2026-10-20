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Суд запретил ING закрывать последний счет компании "Газпрома" - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Суд запретил ING закрывать последний счет компании "Газпрома"
Суд запретил ING закрывать последний счет компании "Газпрома" - 20.10.2026, ПРАЙМ
Суд запретил ING закрывать последний счет компании "Газпрома"
Окружной суд Амстердама запретил нидерландскому банку ING закрывать последний рабочий счет компании Gazprom International Projects B.V, которая является... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T12:10+0300
2026-10-20T12:10+0300
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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Окружной суд Амстердама запретил нидерландскому банку ING закрывать последний рабочий счет компании Gazprom International Projects B.V, которая является дочерним предприятием российского холдинга "Газпром", следует из постановления инстанции. В декабре 2023 года нидерландский банк ING уведомил компанию Gazprom International Projects B.V о намерении прекратить банковские отношения. Банк неоднократно продлевал срок, чтобы компания группы "Газпром" могла найти альтернативу. По утверждению компании, она обращалась в 15 банков в ЕС и за его пределами, но получила отказы. "Судья... постановил: запретить ING прекращать банковские отношения с "Газпромом" до тех пор, пока "Газпром" не сможет установить альтернативные банковские отношения", - говорится в постановлении. Суд учел, что Gazprom International Projects сама не находится под санкциями. При этом суд признал, что ING вправе учитывать санкционные, операционные и репутационные риски при принятии решений об обслуживании клиентов. Как следует из решения, инстанция также обязала ING возместить компании судебные расходы в размере 2 226,57 евро, подлежащие уплате в течение 14 дней после предъявления соответствующего требования.
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банки, газ, амстердам, ing, газпром, ес
Банки, Газ, Амстердам, ING, Газпром, ЕС
12:10 20.10.2026
 
Суд запретил ING закрывать последний счет компании "Газпрома"

Суд Амстердама запретил ING закрывать последний счет Gazprom International Projects B.V

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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Окружной суд Амстердама запретил нидерландскому банку ING закрывать последний рабочий счет компании Gazprom International Projects B.V, которая является дочерним предприятием российского холдинга "Газпром", следует из постановления инстанции.
В декабре 2023 года нидерландский банк ING уведомил компанию Gazprom International Projects B.V о намерении прекратить банковские отношения. Банк неоднократно продлевал срок, чтобы компания группы "Газпром" могла найти альтернативу. По утверждению компании, она обращалась в 15 банков в ЕС и за его пределами, но получила отказы.
"Судья... постановил: запретить ING прекращать банковские отношения с "Газпромом" до тех пор, пока "Газпром" не сможет установить альтернативные банковские отношения", - говорится в постановлении.
Суд учел, что Gazprom International Projects сама не находится под санкциями. При этом суд признал, что ING вправе учитывать санкционные, операционные и репутационные риски при принятии решений об обслуживании клиентов.
Как следует из решения, инстанция также обязала ING возместить компании судебные расходы в размере 2 226,57 евро, подлежащие уплате в течение 14 дней после предъявления соответствующего требования.
 
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