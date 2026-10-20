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Верховный суд США проверит конституционность запрета на самогоноварение - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Верховный суд США проверит конституционность запрета на самогоноварение
Верховный суд США проверит конституционность запрета на самогоноварение - 20.10.2026, ПРАЙМ
Верховный суд США проверит конституционность запрета на самогоноварение
Верховный суд США согласился рассмотреть конституционность более чем полуторавекового запрета на домашнее самогоноварение, сообщает телеканал CBS. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T12:32+0300
2026-10-20T12:47+0300
бизнес
общество
сша
верховный суд
cbs
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Верховный суд США согласился рассмотреть конституционность более чем полуторавекового запрета на домашнее самогоноварение, сообщает телеканал CBS. "Верховный суд в понедельник заявил, что он рассмотрит конституционность почти 160-летнего федерального запрета на изготовление спиртных напитков в домашних условиях", - говорится в материале. Доводы сторон по этому делу, скорее всего, будут заслушаны только в следующем году, а решение ожидается не раньше конца июня – начала июля. Веденный конгрессом запрет действует с 1868 года. Он гласит, что "человек не вправе производить крепкие спиртные напитки для личного использования". Даже просто за владение оборудованием для перегонки гражданину грозят штрафы, тюремное заключение до пяти лет и конфискация имущества. В свое время закон был призван бороться с уклонением от налогов, напоминает телеканал. В то время "не менее семи восьмых" крепкого алкоголя выводилось из-под налогообложения, при этом налог превышал рыночную стоимость продукции. Спор вокруг давнего запрета на домашнее производство спиртных напитков был инициирован Ассоциацией домашних производителей алкоголя и одним из ее членов. Они обратились в суд с утверждением, что запрет на домашнее изготовление крепких напитков выходит за рамки полномочий Конгресса. Федеральный окружной суд встал на сторону истцов и признал этот запрет неконституционным. Однако минюст США оспорил это решение и обратился в Верховный суд, настаивая на том, что у домашних условиях производитель может укрыться от необходимых проверок, а также все же уклониться от налогообложения, скрывая производство как таковое.
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бизнес, общество , сша, верховный суд, cbs
Бизнес, Общество , США, Верховный суд, CBS
12:32 20.10.2026 (обновлено: 12:47 20.10.2026)
 
Верховный суд США проверит конституционность запрета на самогоноварение

CBS: Верховный суд США рассмотрит конституционность запрета на домашнее самогоноварение

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Верховный суд США согласился рассмотреть конституционность более чем полуторавекового запрета на домашнее самогоноварение, сообщает телеканал CBS.
"Верховный суд в понедельник заявил, что он рассмотрит конституционность почти 160-летнего федерального запрета на изготовление спиртных напитков в домашних условиях", - говорится в материале.
Доводы сторон по этому делу, скорее всего, будут заслушаны только в следующем году, а решение ожидается не раньше конца июня – начала июля.
Веденный конгрессом запрет действует с 1868 года. Он гласит, что "человек не вправе производить крепкие спиртные напитки для личного использования". Даже просто за владение оборудованием для перегонки гражданину грозят штрафы, тюремное заключение до пяти лет и конфискация имущества. В свое время закон был призван бороться с уклонением от налогов, напоминает телеканал. В то время "не менее семи восьмых" крепкого алкоголя выводилось из-под налогообложения, при этом налог превышал рыночную стоимость продукции.
Спор вокруг давнего запрета на домашнее производство спиртных напитков был инициирован Ассоциацией домашних производителей алкоголя и одним из ее членов. Они обратились в суд с утверждением, что запрет на домашнее изготовление крепких напитков выходит за рамки полномочий Конгресса. Федеральный окружной суд встал на сторону истцов и признал этот запрет неконституционным.
Однако минюст США оспорил это решение и обратился в Верховный суд, настаивая на том, что у домашних условиях производитель может укрыться от необходимых проверок, а также все же уклониться от налогообложения, скрывая производство как таковое.
 
БизнесОбществоСШАВерховный судCBS
 
 
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