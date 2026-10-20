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Суд отклонил жалобу кредитора "Трансаэро" на отказ привлечь Сапрыкина - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Суд отклонил жалобу кредитора "Трансаэро" на отказ привлечь Сапрыкина
Суд отклонил жалобу кредитора "Трансаэро" на отказ привлечь Сапрыкина - 20.10.2026, ПРАЙМ
Суд отклонил жалобу кредитора "Трансаэро" на отказ привлечь Сапрыкина
Арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил кассационную жалобу банка ВТБ, одного из кредиторов обанкротившейся компании "Трансаэро", на отказ привлечь к... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T13:03+0300
2026-10-20T13:03+0300
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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил кассационную жалобу банка ВТБ, одного из кредиторов обанкротившейся компании "Трансаэро", на отказ привлечь к субсидиарной ответственности по долгам авиаперевозчика его бывшего гендиректора Дмитрия Сапрыкина, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. ВТБ оспаривал определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22 января, а также подтвердившее его в июне постановление апелляционного суда. Согласно решению суда первой инстанции, конкурсному управляющему "Трансаэро" Алексею Белокопыту отказано в привлечении Сапрыкина к субсидиарной ответственности по долгам авиакомпании, в частности, на том основании, что заявитель пропустил годичный срок для подачи соответствующего заявления. Сапрыкин до прихода в "Трансаэро" занимал должность заместителя генерального директора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам. Совет директоров "Трансаэро" принял решение о назначении Сапрыкина гендиректором в начале сентября 2015 года, после объявления о плане санации проблемного перевозчика "Аэрофлотом". Однако этот план сорвался, и уже в конце октября "Трансаэро" заявила о том, что ее совет директоров освободил Сапрыкина от должности. Как сообщалось в материалах дела о банкротстве "Трансаэро", с которыми ознакомились РИА Новости, в апреле арбитражный суд Петербурга привлек к субсидиарной ответственности по долгам авиакомпании на общую сумму около 246 миллиардов рублей другого бывшего гендиректора – Александра Бурдина, который заочно обвиняется в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении. "Трансаэро" перестала летать в 2015 году, в сентябре 2017 года суд признал ее банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в РФ по пассажирообороту.
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бизнес, банки, санкт-петербург, ленинградская область, петербург, трансаэро, аэрофлот, втб
Бизнес, Банки, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, Петербург, Трансаэро, Аэрофлот, ВТБ
13:03 20.10.2026
 
Суд отклонил жалобу кредитора "Трансаэро" на отказ привлечь Сапрыкина

Суд отклонил жалобу ВТБ на отказ привлечь к субсидиарной ответственности Сапрыкина

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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил кассационную жалобу банка ВТБ, одного из кредиторов обанкротившейся компании "Трансаэро", на отказ привлечь к субсидиарной ответственности по долгам авиаперевозчика его бывшего гендиректора Дмитрия Сапрыкина, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
ВТБ оспаривал определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22 января, а также подтвердившее его в июне постановление апелляционного суда.
Согласно решению суда первой инстанции, конкурсному управляющему "Трансаэро" Алексею Белокопыту отказано в привлечении Сапрыкина к субсидиарной ответственности по долгам авиакомпании, в частности, на том основании, что заявитель пропустил годичный срок для подачи соответствующего заявления.
Сапрыкин до прихода в "Трансаэро" занимал должность заместителя генерального директора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам.
Совет директоров "Трансаэро" принял решение о назначении Сапрыкина гендиректором в начале сентября 2015 года, после объявления о плане санации проблемного перевозчика "Аэрофлотом". Однако этот план сорвался, и уже в конце октября "Трансаэро" заявила о том, что ее совет директоров освободил Сапрыкина от должности.
Как сообщалось в материалах дела о банкротстве "Трансаэро", с которыми ознакомились РИА Новости, в апреле арбитражный суд Петербурга привлек к субсидиарной ответственности по долгам авиакомпании на общую сумму около 246 миллиардов рублей другого бывшего гендиректора – Александра Бурдина, который заочно обвиняется в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении.
"Трансаэро" перестала летать в 2015 году, в сентябре 2017 года суд признал ее банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в РФ по пассажирообороту.
 
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