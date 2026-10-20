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Суд 16 ноября рассмотрит иск Альфа-банка к бельгийскому Euroclear Bank

Суд 16 ноября рассмотрит иск Альфа-банка к бельгийскому Euroclear Bank - 20.10.2026, ПРАЙМ

Суд 16 ноября рассмотрит иск Альфа-банка к бельгийскому Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы назначил на 16 ноября предварительные слушания по иску Альфа-банка к бельгийскому Euroclear Bank "о признании встречных обязательств... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T13:06+0300

2026-10-20T13:06+0300

2026-10-20T13:06+0300

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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 16 ноября предварительные слушания по иску Альфа-банка к бельгийскому Euroclear Bank "о признании встречных обязательств прекращенными", следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Более подробно предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Иск поступил в суд 7 октября. Суд привлек к спору в статусе третьего лица ирландскую Alfa Bond Issuance, которая выступала эмитентом еврооблигаций российского банка. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на его счетах в депозитариях Euroclear и Clearstream. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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