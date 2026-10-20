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Суд 16 ноября рассмотрит иск Альфа-банка к бельгийскому Euroclear Bank - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Суд 16 ноября рассмотрит иск Альфа-банка к бельгийскому Euroclear Bank
Суд 16 ноября рассмотрит иск Альфа-банка к бельгийскому Euroclear Bank - 20.10.2026, ПРАЙМ
Суд 16 ноября рассмотрит иск Альфа-банка к бельгийскому Euroclear Bank
Арбитражный суд Москвы назначил на 16 ноября предварительные слушания по иску Альфа-банка к бельгийскому Euroclear Bank "о признании встречных обязательств... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T13:06+0300
2026-10-20T13:06+0300
банки
финансы
бизнес
euroclear
clearstream
euroclear bank
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874424580.jpg?1792490772
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 16 ноября предварительные слушания по иску Альфа-банка к бельгийскому Euroclear Bank "о признании встречных обязательств прекращенными", следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Более подробно предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Иск поступил в суд 7 октября. Суд привлек к спору в статусе третьего лица ирландскую Alfa Bond Issuance, которая выступала эмитентом еврооблигаций российского банка. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на его счетах в депозитариях Euroclear и Clearstream. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
банки, финансы, бизнес, euroclear, clearstream, euroclear bank
Банки, Финансы, Бизнес, Euroclear, Clearstream, Euroclear Bank
13:06 20.10.2026
 
Суд 16 ноября рассмотрит иск Альфа-банка к бельгийскому Euroclear Bank

Суд назначил на 16 ноября слушания по иску Альфа-банка к Euroclear Bank

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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 16 ноября предварительные слушания по иску Альфа-банка к бельгийскому Euroclear Bank "о признании встречных обязательств прекращенными", следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Более подробно предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Иск поступил в суд 7 октября.
Суд привлек к спору в статусе третьего лица ирландскую Alfa Bond Issuance, которая выступала эмитентом еврооблигаций российского банка.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на его счетах в депозитариях Euroclear и Clearstream. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
 
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