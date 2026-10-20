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Суд признал банкротом экс-подрядчика реконструкции объектов Музея Пушкина
Суд признал банкротом экс-подрядчика реконструкции объектов Музея Пушкина - 20.10.2026, ПРАЙМ
Суд признал банкротом экс-подрядчика реконструкции объектов Музея Пушкина
Арбитражный суд Москвы признал банкротом строительную компанию "Баварский дом", бывшего подрядчика реконструкции объектов Государственного музея изобразительных | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T13:21+0300
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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом строительную компанию "Баварский дом", бывшего подрядчика реконструкции объектов Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в отношении АО "Баварский дом" в феврале прошлого года по заявлению одного из кредиторов. На заседании 19 октября суд решил перейти к конкурсному производству.
У Музея Пушкина было несколько контрактов с "Баварским домом", в том числе на реконструкцию и приспособление зданий под научно-информационный центр, под картинную галерею искусства старых мастеров, под галерею искусства стран Европы и Америки XIX века.
Ранее стороны судились по этим контрактам, и суды взыскали с подрядчика в пользу заказчика в общей сложности около 6,2 миллиарда рублей. В основном это были неотработанные авансы, проценты за пользование чужими денежными средствами и неустойки.
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Суд признал банкротом экс-подрядчика реконструкции объектов Музея Пушкина
Суд признал банкротом экс-подрядчика реконструкции объектов Музея Пушкина
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом строительную компанию "Баварский дом", бывшего подрядчика реконструкции объектов Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в отношении АО "Баварский дом" в феврале прошлого года по заявлению одного из кредиторов. На заседании 19 октября суд решил перейти к конкурсному производству.
У Музея Пушкина было несколько контрактов с "Баварским домом", в том числе на реконструкцию и приспособление зданий под научно-информационный центр, под картинную галерею искусства старых мастеров, под галерею искусства стран Европы и Америки XIX века.
Ранее стороны судились по этим контрактам, и суды взыскали с подрядчика в пользу заказчика в общей сложности около 6,2 миллиарда рублей. В основном это были неотработанные авансы, проценты за пользование чужими денежными средствами и неустойки.