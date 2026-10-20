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Суд в Калужской области приобщил к делу пачку чипсов

Суд в Калужской области приобщил к делу пачку чипсов - 20.10.2026, ПРАЙМ

Суд в Калужской области приобщил к делу пачку чипсов

Арбитражный суд Калужской области приобщил пачку картофельных чипсов к материалам дела по иску нидерландской компании Minikim Holland, владеющей правами на... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T14:01+0300

2026-10-20T14:01+0300

2026-10-20T14:01+0300

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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Калужской области приобщил пачку картофельных чипсов к материалам дела по иску нидерландской компании Minikim Holland, владеющей правами на комиксы Love is… и на серию соответствующих товарных знаков, о взыскании более 132 миллионов рублей солидарно с производителя чипсов "Московский картофель" и торговой сети "Магнит". "Приобщить к материалам дела в качестве вещественных доказательств: спорный товар (пачка картофельных чипсов), DVD-диски с видеозаписью закупки спорного товара", - говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд определил местом хранения чипсов комнату вещественных доказательств Арбитражного суда Калужской области. Иск Minikim Holland к краснодарскому АО "Тандер" (сеть "Магнит") и калужскому ООО "Московский картофель" поступил в суд в сентябре, предварительные слушания отложены на ноябрь. Как ранее рассказал РИА Новости источник, знакомый с деталями спора, при проведении рекламной акции "Любовь в каждой пачке", которую "Московский картофель" устраивал в феврале-марте этого года ко Дню влюбленных, были использованы произведения искусства серии Love is…, а именно изображения мальчика и девочки с вкладышей известной жевательной резинки. По словам собеседника агентства, объекты авторских прав размещались на внешней части и внутри упаковки чипсов, которые эксклюзивно продавались в сети "Магнит". По словам источника, переработка без согласия правообладателя подтверждается заключением комиссии специалистов. Minikim Holland нередко судится с российскими юрлицами и предпринимателями из-за своих брендов. С 2019 года в арбитражные суды разных субъектов РФ было подано более 100 исков. Так, ранее суд взыскал в пользу нидерландской компании с Альфа-банка 255 тысяч рублей компенсации, с производителя пастилы и пряников "Белевский продукт" - 150 тысяч рублей. Комиксы Love is..., ставшие впоследствии международным бестселлером, в конце 1960-х создала художница из Новой Зеландии Ким Казали (1941-1997). Впервые опубликованные в 1970 году в газете Los Angeles Times, комиксы приобрели большую популярность, а еще большее распространение получили, появившись на обертках одноименных турецких жевательных резинок.

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бизнес, россия, калужская область, новая зеландия, магнит, альфа-банк