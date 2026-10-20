https://1prime.ru/20261020/sud-874437254.html

Апелляция поддержала иск "Альфа-капитала" к бельгийскому Euroclear Bank

Апелляция поддержала иск "Альфа-капитала" к бельгийскому Euroclear Bank - 20.10.2026, ПРАЙМ

Апелляция поддержала иск "Альфа-капитала" к бельгийскому Euroclear Bank

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску крупной управляющей компании "Альфа-капитал" взыскала с бельгийского... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T16:55+0300

2026-10-20T16:55+0300

2026-10-20T16:55+0300

финансы

бизнес

банки

москва

ук альфа-капитал

euroclear

euroclear bank

https://img.cdn1prime.ru/img/76358/81/763588183_0:376:4000:2626_1920x0_80_0_0_fcfa1b1d03bb2e81e2151cc9cb443d56.jpg

МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску крупной управляющей компании "Альфа-капитал" взыскала с бельгийского Euroclear Bank более 15 миллиардов рублей убытков, следует из материалов, имеющихся у РИА Новости. Апелляционный суд во вторник отклонил жалобу Euroclear на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. В этом иске заявлено требование о взыскании убытков в размере дохода, выплаченного эмитентами на принадлежащие клиентам истца ценные бумаги, находящиеся в депозитарии ответчика и замороженные ввиду антироссийских санкций. Суд первой инстанции ранее полностью удовлетворил исковые требования. Суд взыскал с ответчика около 164,4 миллиона долларов, более 16,3 миллиона евро, более 5,1 миллиона фунтов стерлингов, а также менее значительные суммы еще в четырех валютах, в сумме по курсу на дату оглашения решения – более 15,2 миллиарда рублей. В пресс-службе УК "Альфа-Капитал" заявили тогда РИА Новости, что удовлетворены решением суда и рассматривают данное решение как важный шаг в защите законных интересов своих клиентов. Как отмечали в пресс-службе, "компания последовательно отстаивала позицию о необходимости соблюдения договорных обязательств и защиты прав инвесторов, и вынесенное решение подтверждает обоснованность нашей правовой позиции". Арбитражные суды двух инстанций ранее отклонили первый иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear Bank – о взыскании убытков в размере рыночной стоимости более 3 тысяч ценных бумаг, принадлежащих клиентам истца и заблокированных ответчиком, которая, по расчетам истца, составляет около 319,4 миллиарда рублей. В настоящее время в том деле окружной суд рассматривает кассационную жалобу истца. УК "Альфа-капитал" называют одной из крупнейших компаний на рынке управления активами в России. На сайте компании сообщается, что на конец августа под ее управлением находились активы на сумму 2,1 триллиона рублей.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, банки, москва, ук альфа-капитал, euroclear, euroclear bank