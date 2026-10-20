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Апелляция поддержала иск "Альфа-капитала" к бельгийскому Euroclear Bank
Апелляция поддержала иск "Альфа-капитала" к бельгийскому Euroclear Bank - 20.10.2026, ПРАЙМ
Апелляция поддержала иск "Альфа-капитала" к бельгийскому Euroclear Bank
Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску крупной управляющей компании "Альфа-капитал" взыскала с бельгийского... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T16:55+0300
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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску крупной управляющей компании "Альфа-капитал" взыскала с бельгийского Euroclear Bank более 15 миллиардов рублей убытков, следует из материалов, имеющихся у РИА Новости. Апелляционный суд во вторник отклонил жалобу Euroclear на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. В этом иске заявлено требование о взыскании убытков в размере дохода, выплаченного эмитентами на принадлежащие клиентам истца ценные бумаги, находящиеся в депозитарии ответчика и замороженные ввиду антироссийских санкций. Суд первой инстанции ранее полностью удовлетворил исковые требования. Суд взыскал с ответчика около 164,4 миллиона долларов, более 16,3 миллиона евро, более 5,1 миллиона фунтов стерлингов, а также менее значительные суммы еще в четырех валютах, в сумме по курсу на дату оглашения решения – более 15,2 миллиарда рублей. В пресс-службе УК "Альфа-Капитал" заявили тогда РИА Новости, что удовлетворены решением суда и рассматривают данное решение как важный шаг в защите законных интересов своих клиентов. Как отмечали в пресс-службе, "компания последовательно отстаивала позицию о необходимости соблюдения договорных обязательств и защиты прав инвесторов, и вынесенное решение подтверждает обоснованность нашей правовой позиции". Арбитражные суды двух инстанций ранее отклонили первый иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear Bank – о взыскании убытков в размере рыночной стоимости более 3 тысяч ценных бумаг, принадлежащих клиентам истца и заблокированных ответчиком, которая, по расчетам истца, составляет около 319,4 миллиарда рублей. В настоящее время в том деле окружной суд рассматривает кассационную жалобу истца. УК "Альфа-капитал" называют одной из крупнейших компаний на рынке управления активами в России. На сайте компании сообщается, что на конец августа под ее управлением находились активы на сумму 2,1 триллиона рублей.
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финансы, бизнес, банки, москва, ук альфа-капитал, euroclear, euroclear bank
Финансы, Бизнес, Банки, МОСКВА, УК Альфа-Капитал, Euroclear, Euroclear Bank
Апелляция поддержала иск "Альфа-капитала" к бельгийскому Euroclear Bank
Апелляционный суд подтвердил взыскание с Euroclear Bank 15 миллиардов рублей убытков
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску крупной управляющей компании "Альфа-капитал" взыскала с бельгийского Euroclear Bank более 15 миллиардов рублей убытков, следует из материалов, имеющихся у РИА Новости.
Апелляционный суд во вторник отклонил жалобу Euroclear
на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы
, после чего оно вступило в законную силу.
В этом иске заявлено требование о взыскании убытков в размере дохода, выплаченного эмитентами на принадлежащие клиентам истца ценные бумаги, находящиеся в депозитарии ответчика и замороженные ввиду антироссийских санкций. Суд первой инстанции ранее полностью удовлетворил исковые требования.
Суд взыскал с ответчика около 164,4 миллиона долларов, более 16,3 миллиона евро, более 5,1 миллиона фунтов стерлингов, а также менее значительные суммы еще в четырех валютах, в сумме по курсу на дату оглашения решения – более 15,2 миллиарда рублей.
В пресс-службе УК "Альфа-Капитал"
заявили тогда РИА Новости, что удовлетворены решением суда и рассматривают данное решение как важный шаг в защите законных интересов своих клиентов. Как отмечали в пресс-службе, "компания последовательно отстаивала позицию о необходимости соблюдения договорных обязательств и защиты прав инвесторов, и вынесенное решение подтверждает обоснованность нашей правовой позиции".
Арбитражные суды двух инстанций ранее отклонили первый иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear Bank
– о взыскании убытков в размере рыночной стоимости более 3 тысяч ценных бумаг, принадлежащих клиентам истца и заблокированных ответчиком, которая, по расчетам истца, составляет около 319,4 миллиарда рублей. В настоящее время в том деле окружной суд рассматривает кассационную жалобу истца.
УК "Альфа-капитал" называют одной из крупнейших компаний на рынке управления активами в России. На сайте компании сообщается, что на конец августа под ее управлением находились активы на сумму 2,1 триллиона рублей.