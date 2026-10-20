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Суд взыскал с Mastercard Europe более 31 миллиона рублей - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Суд взыскал с Mastercard Europe более 31 миллиона рублей
Суд взыскал с Mastercard Europe более 31 миллиона рублей - 20.10.2026, ПРАЙМ
Суд взыскал с Mastercard Europe более 31 миллиона рублей
Арбитражный суд Москвы по иску компании "Траст-Восток", правопреемника разорившегося банка "Новый символ", взыскал с бельгийской Mastercard Europe, оператора... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T17:55+0300
2026-10-20T17:55+0300
финансы
москва
mastercard
агентство по страхованию вкладов
верховный суд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874439046.jpg?1792508157
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску компании "Траст-Восток", правопреемника разорившегося банка "Новый символ", взыскал с бельгийской Mastercard Europe, оператора международной платежной системы Mastercard, около 377 тысяч долларов (более 31 миллиона рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил в суде представитель истца, в иске заявлено требование о взыскании процентов на сумму основного долга, который был взыскан ранее в другом процессе. Ответчик иск не признал, заявив, что по нормам английского права истец не имеет права на такой иск. В 2025 году суды трех инстанций взыскали с Mastercard Europe в пользу ООО "Траст-Восток" около 751 тысячи долларов долга по обеспечительному платежу обанкротившегося российского банка "Новый символ". Банк в 1998 году по договору с ответчиком стал участником платежной системы Mastercard с правом выпуска и выдачи клиентам банковских карт Mastercard. Для обеспечения своих обязательств по договору российский банк внес денежные средства на счет Mastercard Europe в лондонском Midland Bank. В 2017 году "Новый символ" лишился лицензии, а в 2018 году был признан банкротом. На тот момент остаток его обеспечительного платежа (депозита) составлял около 751 тысячи долларов. Агентство по страхованию вкладов как конкурсный управляющий "Нового символа" в 2018 году обратилось с иском к Mastercard, но российский суд оставил его без рассмотрения, так как договор между сторонами предусматривал разрешение споров в Лондонском международном арбитражном суде. Впоследствии права требования "Новый символ" передал компании "Траст-Восток", которая в 2024 году тоже предъявила иск к Mastercard. Она указала, что не может защитить свои права в иностранном суде из-за санкционных ограничений. Истец сослался, в частности, на позицию Верховного суда РФ, что "препятствие для стороны в доступе к правосудию имеет место не только в том случае, если лицо не имеет абсолютно никакой фактической возможности по ведению арбитражного разбирательства, но и тогда, когда условия, необходимые для рассмотрения спора, изменились существенным и непредвидимым образом". В итоге арбитражный суд Москвы рассмотрел дело по существу и в марте полностью удовлетворил иск. Впоследствии апелляционный суд и суд округа отклонили жалобы Mastercard Europe на это решение.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
финансы, москва, mastercard, агентство по страхованию вкладов, верховный суд
Финансы, МОСКВА, Mastercard, Агентство по страхованию вкладов, Верховный суд
17:55 20.10.2026
 
Суд взыскал с Mastercard Europe более 31 миллиона рублей

Суд по иску правопреемника банка "Новый символ" взыскал с Mastercard 377 тысяч долларов

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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску компании "Траст-Восток", правопреемника разорившегося банка "Новый символ", взыскал с бельгийской Mastercard Europe, оператора международной платежной системы Mastercard, около 377 тысяч долларов (более 31 миллиона рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил в суде представитель истца, в иске заявлено требование о взыскании процентов на сумму основного долга, который был взыскан ранее в другом процессе. Ответчик иск не признал, заявив, что по нормам английского права истец не имеет права на такой иск.
В 2025 году суды трех инстанций взыскали с Mastercard Europe в пользу ООО "Траст-Восток" около 751 тысячи долларов долга по обеспечительному платежу обанкротившегося российского банка "Новый символ".
Банк в 1998 году по договору с ответчиком стал участником платежной системы Mastercard с правом выпуска и выдачи клиентам банковских карт Mastercard. Для обеспечения своих обязательств по договору российский банк внес денежные средства на счет Mastercard Europe в лондонском Midland Bank.
В 2017 году "Новый символ" лишился лицензии, а в 2018 году был признан банкротом. На тот момент остаток его обеспечительного платежа (депозита) составлял около 751 тысячи долларов. Агентство по страхованию вкладов как конкурсный управляющий "Нового символа" в 2018 году обратилось с иском к Mastercard, но российский суд оставил его без рассмотрения, так как договор между сторонами предусматривал разрешение споров в Лондонском международном арбитражном суде.
Впоследствии права требования "Новый символ" передал компании "Траст-Восток", которая в 2024 году тоже предъявила иск к Mastercard. Она указала, что не может защитить свои права в иностранном суде из-за санкционных ограничений.
Истец сослался, в частности, на позицию Верховного суда РФ, что "препятствие для стороны в доступе к правосудию имеет место не только в том случае, если лицо не имеет абсолютно никакой фактической возможности по ведению арбитражного разбирательства, но и тогда, когда условия, необходимые для рассмотрения спора, изменились существенным и непредвидимым образом".
В итоге арбитражный суд Москвы рассмотрел дело по существу и в марте полностью удовлетворил иск. Впоследствии апелляционный суд и суд округа отклонили жалобы Mastercard Europe на это решение.
 
ФинансыМОСКВАMastercardАгентство по страхованию вкладовВерховный суд
 
 
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