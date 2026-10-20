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Maersk планирует полностью восстановить движение судов через Суэцкий канал
Maersk планирует полностью восстановить движение судов через Суэцкий канал - 20.10.2026, ПРАЙМ
Maersk планирует полностью восстановить движение судов через Суэцкий канал
Судоходная компания Maersk, занимающая второе место в мире по объему контейнерных перевозок, планирует полностью восстановить движение своих судов через Суэцкий | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T15:03+0300
2026-10-20T15:03+0300
2026-10-20T15:03+0300
бизнес
россия
суэцкий канал
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африка
maersk
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БЕЙРУТ, 20 окт — ПРАЙМ. Судоходная компания Maersk, занимающая второе место в мире по объему контейнерных перевозок, планирует полностью восстановить движение своих судов через Суэцкий канал к марту следующего года, говорится в заявлении администрации Суэцкого канала. "Группа Maersk намерена вернуть все свои судоходные сервисы на маршрут через Суэцкий канал к марту 2027 года", - написано в заявлении. По данным администрации канала, за первые три квартала года число проходов судов компании увеличилось на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — со 146 до 276. При этом суммарный чистый тоннаж вырос с 7 миллионов до 23,3 миллиона тонн. Планы восстановления судоходства обсуждались в ходе видеоконференции главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа с представителями Maersk. Компания подтвердила намерение продолжить корректировку расписания рейсов для ускорения возвращения дополнительных судоходных сервисов на маршрут через канал. Рабиа отметил, что рост цен на топливо и стоимости морских перевозок повышает экономическую привлекательность Суэцкого канала по сравнению с альтернативным маршрутом вокруг мыса Доброй Надежды. Суэцкий канал - один из важнейших мировых морских торговых путей, соединяющий Средиземное и Красное моря. Но из-за угроз безопасности судоходства в Красном море ряд крупнейших международных перевозчиков ранее перенаправил свои суда в обход Африки.
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бизнес, россия, суэцкий канал, красное море, африка, maersk
Бизнес, РОССИЯ, Суэцкий канал, Красное море, АФРИКА, Maersk
Maersk планирует полностью восстановить движение судов через Суэцкий канал
Maersk планирует полностью восстановить судоходство через Суэцкий канал к марту 2027 года
БЕЙРУТ, 20 окт — ПРАЙМ. Судоходная компания Maersk, занимающая второе место в мире по объему контейнерных перевозок, планирует полностью восстановить движение своих судов через Суэцкий канал к марту следующего года, говорится в заявлении администрации Суэцкого канала.
"Группа Maersk намерена вернуть все свои судоходные сервисы на маршрут через Суэцкий канал к марту 2027 года", - написано в заявлении.
По данным администрации канала, за первые три квартала года число проходов судов компании увеличилось на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — со 146 до 276. При этом суммарный чистый тоннаж вырос с 7 миллионов до 23,3 миллиона тонн.
Планы восстановления судоходства обсуждались в ходе видеоконференции главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа с представителями Maersk. Компания подтвердила намерение продолжить корректировку расписания рейсов для ускорения возвращения дополнительных судоходных сервисов на маршрут через канал.
Рабиа отметил, что рост цен на топливо и стоимости морских перевозок повышает экономическую привлекательность Суэцкого канала по сравнению с альтернативным маршрутом вокруг мыса Доброй Надежды.
Суэцкий канал - один из важнейших мировых морских торговых путей, соединяющий Средиземное и Красное моря. Но из-за угроз безопасности судоходства в Красном море ряд крупнейших международных перевозчиков ранее перенаправил свои суда в обход Африки.