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Maersk планирует полностью восстановить движение судов через Суэцкий канал - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Maersk планирует полностью восстановить движение судов через Суэцкий канал
Maersk планирует полностью восстановить движение судов через Суэцкий канал - 20.10.2026, ПРАЙМ
Maersk планирует полностью восстановить движение судов через Суэцкий канал
Судоходная компания Maersk, занимающая второе место в мире по объему контейнерных перевозок, планирует полностью восстановить движение своих судов через Суэцкий | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T15:03+0300
2026-10-20T15:03+0300
бизнес
россия
суэцкий канал
красное море
африка
maersk
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БЕЙРУТ, 20 окт — ПРАЙМ. Судоходная компания Maersk, занимающая второе место в мире по объему контейнерных перевозок, планирует полностью восстановить движение своих судов через Суэцкий канал к марту следующего года, говорится в заявлении администрации Суэцкого канала. "Группа Maersk намерена вернуть все свои судоходные сервисы на маршрут через Суэцкий канал к марту 2027 года", - написано в заявлении. По данным администрации канала, за первые три квартала года число проходов судов компании увеличилось на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — со 146 до 276. При этом суммарный чистый тоннаж вырос с 7 миллионов до 23,3 миллиона тонн. Планы восстановления судоходства обсуждались в ходе видеоконференции главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа с представителями Maersk. Компания подтвердила намерение продолжить корректировку расписания рейсов для ускорения возвращения дополнительных судоходных сервисов на маршрут через канал. Рабиа отметил, что рост цен на топливо и стоимости морских перевозок повышает экономическую привлекательность Суэцкого канала по сравнению с альтернативным маршрутом вокруг мыса Доброй Надежды. Суэцкий канал - один из важнейших мировых морских торговых путей, соединяющий Средиземное и Красное моря. Но из-за угроз безопасности судоходства в Красном море ряд крупнейших международных перевозчиков ранее перенаправил свои суда в обход Африки.
суэцкий канал
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бизнес, россия, суэцкий канал, красное море, африка, maersk
Бизнес, РОССИЯ, Суэцкий канал, Красное море, АФРИКА, Maersk
15:03 20.10.2026
 
Maersk планирует полностью восстановить движение судов через Суэцкий канал

Maersk планирует полностью восстановить судоходство через Суэцкий канал к марту 2027 года

© РИА Новости . Заман Рамазанов | Перейти в медиабанкСуэцкий канал
Суэцкий канал - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Заман Рамазанов
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БЕЙРУТ, 20 окт — ПРАЙМ. Судоходная компания Maersk, занимающая второе место в мире по объему контейнерных перевозок, планирует полностью восстановить движение своих судов через Суэцкий канал к марту следующего года, говорится в заявлении администрации Суэцкого канала.
"Группа Maersk намерена вернуть все свои судоходные сервисы на маршрут через Суэцкий канал к марту 2027 года", - написано в заявлении.
По данным администрации канала, за первые три квартала года число проходов судов компании увеличилось на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — со 146 до 276. При этом суммарный чистый тоннаж вырос с 7 миллионов до 23,3 миллиона тонн.
Планы восстановления судоходства обсуждались в ходе видеоконференции главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа с представителями Maersk. Компания подтвердила намерение продолжить корректировку расписания рейсов для ускорения возвращения дополнительных судоходных сервисов на маршрут через канал.
Рабиа отметил, что рост цен на топливо и стоимости морских перевозок повышает экономическую привлекательность Суэцкого канала по сравнению с альтернативным маршрутом вокруг мыса Доброй Надежды.
Суэцкий канал - один из важнейших мировых морских торговых путей, соединяющий Средиземное и Красное моря. Но из-за угроз безопасности судоходства в Красном море ряд крупнейших международных перевозчиков ранее перенаправил свои суда в обход Африки.
 
БизнесРОССИЯСуэцкий каналКрасное мореАФРИКАMaersk
 
 
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