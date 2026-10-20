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Maersk планирует полностью восстановить движение судов через Суэцкий канал

Maersk планирует полностью восстановить движение судов через Суэцкий канал - 20.10.2026, ПРАЙМ

Maersk планирует полностью восстановить движение судов через Суэцкий канал

Судоходная компания Maersk, занимающая второе место в мире по объему контейнерных перевозок, планирует полностью восстановить движение своих судов через Суэцкий | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T15:03+0300

2026-10-20T15:03+0300

2026-10-20T15:03+0300

бизнес

россия

суэцкий канал

красное море

африка

maersk

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БЕЙРУТ, 20 окт — ПРАЙМ. Судоходная компания Maersk, занимающая второе место в мире по объему контейнерных перевозок, планирует полностью восстановить движение своих судов через Суэцкий канал к марту следующего года, говорится в заявлении администрации Суэцкого канала. "Группа Maersk намерена вернуть все свои судоходные сервисы на маршрут через Суэцкий канал к марту 2027 года", - написано в заявлении. По данным администрации канала, за первые три квартала года число проходов судов компании увеличилось на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — со 146 до 276. При этом суммарный чистый тоннаж вырос с 7 миллионов до 23,3 миллиона тонн. Планы восстановления судоходства обсуждались в ходе видеоконференции главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа с представителями Maersk. Компания подтвердила намерение продолжить корректировку расписания рейсов для ускорения возвращения дополнительных судоходных сервисов на маршрут через канал. Рабиа отметил, что рост цен на топливо и стоимости морских перевозок повышает экономическую привлекательность Суэцкого канала по сравнению с альтернативным маршрутом вокруг мыса Доброй Надежды. Суэцкий канал - один из важнейших мировых морских торговых путей, соединяющий Средиземное и Красное моря. Но из-за угроз безопасности судоходства в Красном море ряд крупнейших международных перевозчиков ранее перенаправил свои суда в обход Африки.

суэцкий канал

красное море

африка

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бизнес, россия, суэцкий канал, красное море, африка, maersk