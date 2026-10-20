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Супертанкер подорвался на мине в Ормузском проливе
Супертанкер подорвался на мине в Ормузском проливе - 20.10.2026, ПРАЙМ
Супертанкер подорвался на мине в Ормузском проливе
Супертанкер подорвался на мине в Ормузском проливе, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны). | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T21:21+0300
2026-10-20T21:21+0300
2026-10-20T21:21+0300
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ормузский пролив
иран
тегеран
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ТЕГЕРАН, 20 окт - ПРАЙМ. Супертанкер подорвался на мине в Ормузском проливе, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны).
"Супертанкер-нарушитель подорвался на мине в южной части Ормузского пролива и загорелся", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой КСИР.
Военные Ирана отметили, что танкер с более чем двумя миллионами баррелей нефти выключил системы навигации и проигнорировал предупреждения со стороны военно-морских сил КСИР, попытавшись пройти по не санкционированному Тегераном маршруту в Ормузском проливе.
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РОССИЯ, Ормузский пролив, ИРАН, Тегеран, КСИР
Супертанкер подорвался на мине в Ормузском проливе
КСИР: супертанкер подорвался на мине в Ормузском проливе и загорелся
ТЕГЕРАН, 20 окт - ПРАЙМ. Супертанкер подорвался на мине в Ормузском проливе, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны).
"Супертанкер-нарушитель подорвался на мине в южной части Ормузского пролива и загорелся", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой КСИР.
Военные Ирана отметили, что танкер с более чем двумя миллионами баррелей нефти выключил системы навигации и проигнорировал предупреждения со стороны военно-морских сил КСИР, попытавшись пройти по не санкционированному Тегераном маршруту в Ормузском проливе.