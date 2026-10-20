https://1prime.ru/20261020/supertanker-874446632.html

Супертанкер подорвался на мине в Ормузском проливе

Супертанкер подорвался на мине в Ормузском проливе - 20.10.2026, ПРАЙМ

Супертанкер подорвался на мине в Ормузском проливе

Супертанкер подорвался на мине в Ормузском проливе, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны). | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T21:21+0300

2026-10-20T21:21+0300

2026-10-20T21:21+0300

россия

ормузский пролив

иран

тегеран

ксир

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ТЕГЕРАН, 20 окт - ПРАЙМ. Супертанкер подорвался на мине в Ормузском проливе, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны). "Супертанкер-нарушитель подорвался на мине в южной части Ормузского пролива и загорелся", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой КСИР. Военные Ирана отметили, что танкер с более чем двумя миллионами баррелей нефти выключил системы навигации и проигнорировал предупреждения со стороны военно-морских сил КСИР, попытавшись пройти по не санкционированному Тегераном маршруту в Ормузском проливе.

ормузский пролив

иран

тегеран

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, ормузский пролив, иран, тегеран, ксир